Juan González i Sira Bó guanyen la cursa Sant Silvestre de Tarragona

Juan González i Sira Bó van ser els guanyadors de la cursa Sant Silvestre de Tarragona 2024. En categoria masculina, González, del club Flor de Triatlón, va vèncer amb una marca final de 00:20:31. Només sis segons més ràpid que el segon classificat, Jaume Albarañez, del club Metaesport. En l’últim calaix del podi va quedar Biel Colomia, del club d’atletisme Katoa Barcelona, amb un registre final de 00:20:42.

Pel que fa a la categoria femenina, la corredora més ràpida va ser Sira Bó, del Club Atletisme Tarragona, amb una marca de 00:23:25. La corredora tarragonina va ser la número 24 en la classificació general. La segona posició en la categoria femenina se la va emportar Anna Artero, també del Club Atletisme Tarragona, amb un registre de 00:23:31. En tercer lloc, va travessar la meta Lucía Santamaría, del CD Metaesport, amb un temps de 00:24:32.

La mítica i tradicional cursa del 31 de desembre a Tarragona va reunir fins a 2.100 corredors. L’ambient festiu i nadalenc va predominar entre els participants que, més enllà d’aconseguir una bona marca, van voler acomiadar l’any amb els seus éssers estimats i fent esport pels carrers del barri del Serrallo. A Reus, els vencedors de la cursa van ser Kilian García en categoria masculina i Nur Ortega en la femenina. La Sant Silvestre a Reus va reunir 1.500 persones.

Vessant solidària

Per setè any consecutiu i gràcies a la col·laboració del Banc de Sang i Teixits, es va posar en marxa la campanya Sang Silvestre a Tarragona per incentivar les donacions de sang a la demarcació. Aquesta campanya, que es desenvolupa en paral·lel a la cursa, pretén augmentar les donacions de sang abans de les Festes de Nadal, una època en la qual baixen molt els donants pel canvi d’hàbits de la ciutadania. Els 250 dorsals que es van repartir entre els donants de forma gratuïta es van esgotar en pocs dies. També, en el marc de la cursa, es fan accions per ajudar a la Lliga Contra el Càncer, #Epilep ‘si jo puc, tu també’ i la Fundació Bonanit. Concretament, s’ha destinat un euro de cada inscripció a aquestes associacions.