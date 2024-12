Homenatge de campió

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El CN Tàrraco va viure el passat dilluns una jornada plena d’emoció amb la visita de Carles Coll, campió mundial i rècord d’Espanya en 200 metres braça. L’esdeveniment va començar amb una rebuda triomfal, mentre les notes del «You’re Simply the Best» ressonaven per les instal·lacions del club. Els més petits van formar un llarg passadís per felicitar el seu ídol, que lluïa orgullós la seva medalla d’or.

Coll, que va començar la seva carrera esportiva al CN Tàrraco quan era només un nen amb una gran il·lusió, va tornar a les piscines que el van veure créixer, convertit en una icona de la natació mundial. Els joves nedadors del club, que ja el veuen com un referent, l’admiraven mentre Coll signava autògrafs, es feia fotos i responia a les preguntes dels nens i nenes del club.

El camí cap a l’èxit

Durant la seva visita, Coll va compartir anècdotes personals i va reflexionar sobre els sacrificis que l’han portat fins a l’elit de la natació. Va destacar que els Jocs Olímpics de París el van fer canviar el «xip» en veure gent amb la qual havia competit guanyar ors, el que va encendre alguna cosa dins d’ell. També va destacar la importància de la disciplina, el descans i la fortalesa mental: «M’aixeco a les cinc del matí per entrenar», va explicar el nedador que va destacar també el descans, la disciplina i la constància com a valors per arribar al màxim nivell. El bracista català, que va fer 23 anys a l’octubre i és nedador del CN Sabadell, entrena als Estats Units a les ordres de Sergi López a la universitat de Virginia Tech.

Els nens i nenes del club no només van poder conèixer Coll, sinó que també van complir un dels seus grans somnis: nedar al seu costat. Entre rialles i braçades, el campió mundial va compartir piscina amb els petits, que el veuen com un exemple a seguir. Fou un bonic regal de vacances per a la canalla del CN Tàrraco poder compartir unes estones inoblidables amb Coll, que ja s’ha convertit en un ídol i un referent per a desenes de nedadors i nedadores. Tarragona ja compta amb un nou referent en l’exigent món de la natació.