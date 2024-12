El Golf Costa Daurada tanca l’any amb més visitants que mai

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El Golf Costa Daurada ha culminat un 2024 històric, amb un rècord de prop de 450.000 entrades de socis i visitants. Així ho va anunciar el president del club, Marc Miquel, durant l’Esmorzar de Nadal amb la premsa, destacant també les ambicioses inversions que reforçaran les infraestructures i l’oferta del club en els pròxims mesos. «El club ha crescut en totes les àrees i més que creixerà» han declarat fonts del club a Diari Més.

Entre les novetats més destacades, s’inclou l’ampliació de la secció de pàdel amb tres noves pistes panoràmiques, que elevaran el total a deu. Aquestes instal·lacions no només satisfaran la creixent demanda sinó que permetran aspirar a competicions d’alt nivell. Paral·lelament, abans de l’estiu començaran les obres d’instal·lació d’un sistema de plaques solars fotovoltaiques, unes inversions destinades a continuar amb el Pla de Sostenibilitat del club, que treballa en un pla que ajudi l’entitat a ser més neta i a adaptar-se al futur climàtic.

El club també aposta decididament per les famílies, amb espais remodelats per al lleure infantil sota supervisió professional i serveis específics que permetin als clients gaudir de totes les opcions esportives i lúdiques.

Finalment, el Golf vol convertir-se en «un club familiar» més enllà del seu pes en l’àmbit esportiu, i, per això, «un dels punts clau és comptar amb una oferta de restauració potent.» Així el club incorpora el prestigiós operador Flamingo que revolucionarà la restauració del Golf amb serveis d’oci com brunchs, tardeos i espectacles, a més d’una nova zona chill out, «per atraure clients més enllà del client habitual que ve a fer esport.»

A nivell esportiu, el 2024 ha deixat xifres destacades. Segons Marcos Meury, director del club, s’han registrat 11.000 green fees, 120 sortides diàries de socis, i 40.000 sortides anuals. La qualitat dels camps ha millorat gràcies a la instal·lació d’un modern sistema de fertirrigació valorat en 100.000 euros i la reforma del forat 17. També s’han organitzat 50 campionats de golf i l’Open de Catalunya de Pitch & Putt, amb més de 300 participants internacionals.

Pel que fa al pàdel, destaca la participació de 350 jugadors a la Lliga Black Crown i més de 48.000 usuaris anuals a les pistes. En tennis, l’escola compta amb 150 alumnes i el club ha organitzat competicions que han mobilitzat 70.000 usuaris. Finalment, el Stage d’Estiu ha estat un nou èxit amb més de 1.200 inscripcions.

En resum, 2024 ha estat un any d’èxits i el Golf vol «augmentar les xifres el 2025» amb una inversió total aproximada d’1MEUR prevista.