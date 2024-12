Estimats Reis d’Orient...

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Carbó és el regal que va rebre el Nàstic abans d’hora. El conjunt de Dani Vidal va tancar ahir un mes de desembre més que complicat amb quatre derrotes, tres a lliga i una a copa, i dues victòries, una a la Copa Catalunya i una a lliga.

L’atzar del calendari va fer coincidir que els quatre enfrontaments per tancar l’any fossin contra els equips de Castella i Lleó. Dissabte, es va reafirmar que aquesta comunitat autònoma és el punt feble dels tarragonins, de la mateixa manera que els filials són el punt fort.

En aquest mes de desembre hem vist a un Nàstic decreixent a nivell de joc. El darrer dissabte els nastiquers van tenir un déjà-vu, perquè es va repetir el partit contra la Ponferradina i l’equip va tornar a disputar un duel gris, sense idees ni fluïdesa en atac, que van acabar caient per un error innecessari al minut 5 del qual no es van saber aixecar.

Amb aquesta imatge el Nàstic es va acomiadar del 2024 i Dani Vidal ja ha començat a escriure la carta als Reis d’Orient per tornar a la lliga amb més recursos o, si més no, amb recursos que siguin de la seva confiança.

El duel de dissabte va ser calcat als que s’han vist últimament dels grana a terres lleoneses. Els de Dani Vidal van encetar el duel amb energia i ambició, però aquesta faceta es va esmicolar en qüestió de cinc minuts.

Un error de Gorostidi en la frontal de l’àrea va concedir una falta en la frontal que l’Unionistas no va desaprofitar. Rebollo es va estirar, però quan va veure la direcció de la pilota ja era massa tard per ser aturada.

«Teníem marcat en vermell que no ens podíem equivocar en les segones jugades. Hem concedit una i, amb el resultat a favor, l’Unionistas ha alentit el joc», va destacar el tècnic del Nàstic, Dani Vidal.

A partir d’aquell moment, el Nàstic reconeixible d’aquest primer tram de la temporada, un equip perillós i generador d’ocasions, es va esfumar. Els grana no van rematar entre els tres pals la resta de la primera part. El conjunt salmantí tenia clar el pla a seguir.

Pressionaven la sortida de la pilota grana i, quan la parella de centrals grana s’aproximaven al mig del camp, retrocedien per defensar en un bloc baix que obligava el Nàstic a progressar prenent riscs. En aquest punt, els grana van pecar de falta de lucidesa i el resultat va ser una falta de fluïdesa evident tant al mig del camp com a les bandes.

Tot i aquesta situació, els grana van tenir una darrera bala per poder despertar, una centrada lateral de David Concha que Pablo va rematar fora. Aquesta va ser la darrera acció de perill d’un Nàstic que es va acabar diluint fins a tancar el 2024 amb una derrota.

Homes de confiança

El tècnic Dani Vidal va mirar amb optimisme a la segona volta: «mantinc la idea que en la segona volta donarem molta guerra i lluitarem per a tot». Aquesta és una màxima que s’ha fet realitat cada any a la Primera Federació.

Per aconseguir-ho, l’entrenador grana buscarà reforços en el mercat d’hivern. Vidal va assenyalar que «és responsabilitat de la direcció esportiva. Hem parlat i escoltarem als jugadors, sempre hi ha possibilitat d’entrades i de sortides».

En el punt de mira hi ha tres homes que en aquest tram de la temporada s’han demostrat que no són de la confiança de Dani Vidal: Biel Vicens, Mario Rodríguez i Gorka Pérez, tres jugadors que, sigui per lesions o per decisions tècniques, no han sigut rellevants a la plantilla del Nàstic.

De fet, dos d’aquests ni van viatjar a Salamanca. Aquests són tres noms que toquen les tres demarcacions, tot i que la més assenyalada per reforçar és la línia defensiva. Ara, toca veure si els Reis d’Orient poden portar tot el que hi ha a la carta.