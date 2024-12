La Volta Femenina 2025 arrencarà al Perelló i tancarà l’etapa inicial a Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, que se celebrarà del 6 al 8 de juny de 2025, començarà amb una etapa inaugural que unirà el Perelló i Reus. Aquesta Gran Sortida portarà el millor ciclisme femení al sud del país, destacant els paisatges de les Terres de l’Ebre i la Costa Daurada.

El Perelló, que acollirà per primera vegada una etapa de la Volta, combinarà el seu encant natural i històric amb l’ambient ciclista d’un esdeveniment internacional. Per la seva banda, Reus s’estrenarà com a arribada de la Volta femenina, reforçant el seu vincle històric amb el ciclisme, amb 57 presències a la Volta masculina.

L’alcaldessa Sandra Guaita ha celebrat l’impacte positiu de l’esdeveniment, que promou l’esport femení i el turisme esportiu. Rubèn Peris, director de la Volta, ha destacat l’alegria de combinar una nova seu com el Perelló amb una ciutat emblemàtica com Reus. La cursa, de categoria UCI 2.1, mostrarà el compromís amb l’esport femení i el potencial del territori.