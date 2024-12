Iniciativa solidària de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès per pujar el Pic de la Mola els 365 dies de l’any

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Pujar el pic de la Mola els 356 dies de l’any: aquest és el repte que l’Ajuntament de La Pobla de Montornès, a través de la regidoria d’esports, juntament amb un veí del poble, Óscar Silvestre, han llençat amb un propòsit solidari: per cada ascens a aquest cim cada participant serà convidat a fer un donatiu d’un euro, una recaptació de fons que , finalment, serà íntegrament donada a l’edició de 2025 de La Marató de TV3. Es tracta d’una iniciativa única que combina esport, salut, solidaritat i consciència social.

Èric Vicens, regidor d’esports del municipi juntament amb aquest veí s’han compromès que cada dia, com a mínim un dels dos, farà la ruta, d’uns 9 quilòmetres i 235 metres de desnivell, fins al cim del Pic de la Mola, d’uns 318 metres d’altitud acompanyats de tot aquell que hi vulgui participar. Segons defensa el regidor d’Esports del municipi el projecte té com a objectiu fomentar la pràctica esportiva habitual entre els veïns del poble promovent hàbits de vida saludables, alhora que posa l’accent en la importància de la solidaritat. A més, aprofitant els propòsits d’inici d’any nou, Vicens argumenta que molta gent es proposa fer més esport i, amb aquest repte, els ajudarà a no deixar aquest propòsit enrere: «tens la seguretat que algú sortirà a fer la ruta i no tindràs excusa. Aleshores estàs fomentant salut», defensa.

Iniciatives complementàries i implicació comunitària

El repte compta amb el suport de diversos comerços locals, autònoms i professionals que han volgut sumar-se a la causa. Per incentivar la participació de la ciutadania i mantenir la motivació al llarg de l’any, cada mes es realitzaran sortejos de lots de productes i serveis entre les persones que hagin completat ascensions al cim. A més, es programaran activitats lúdiques i festives, amb l’objectiu de fer de cada jornada un moment especial. Vicens admet que el repte pot ser més complicat alguns dies «entre setmana», quan és probable que hi hagi menys excursionistes, però, confia que els caps de setmana, es poden implicar diferents entitats o grups del municipi com «l’Associació de Dones o el club de futbol» i augmentar el nombre de participants i, per tant, de recaptació aquella jornada. De fet Vicens explica que tant algunes entitats esportives com culturals del poble ja han confirmat que duran a terme l’ascensió del cim en alguna jornada concreta.

«A més, el cim de la Mola es troba dins d’un repte de 100 cims catalans proposat per l’Associació d’Excursionistes de Catalunya, així que difondrem informació perquè els excursionistes que vulguin completar aquest cim facin la ruta amb nosaltres i participin així en la iniciativa» explica el regidor, una coincidència, que pot ajudar a augmentar la recaptació obtinguda.

Per donar visibilitat al repte, mantenir la comunitat informada i fer seguiment, s’ha creat el perfil d’Instagram @picdelamola365, que servirà com a plataforma oficial de comunicació. A través d’aquest canal, es compartirà informació diària, actualitzacions, fotografies i experiències dels participants. També s’han dissenyat samarretes oficials del repte, que es podran adquirir per identificar-se com a part de la iniciativa i contribuir a la seva promoció.