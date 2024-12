Oberta la inscripció a la XIII Cursa de Sant Silvestre de l’Hospitalet de l’Infant

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La XIII Cursa de Sant Silvestre de l’Hospitalet de l’Infant, organitzada per l’Àrea d’Esports de l'Ajuntament, tindrà lloc el diumenge 22 de desembre, a partir de les 11 h. La inscripció serà de 2 euros per participant i la quantitat recaptada es destinarà íntegrament a la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.

En aquesta competició hi podran participar totes les categories. El recorregut serà de 4 km (dues voltes a un circuit de 2 km) i tindrà el seu punt de sortida i d’arribada a la plaça Berenguer d’Entença, davant la façana de l’hospital gòtic. Hi haurà trofeus per als 5 primers classificats, així com també per al primer atleta local, tant de la categoria femenina com masculina. A més, tots els participants rebran un obsequi.

A més, com l’any passat, s’atorgarà un premi a la millor disfressa que consisteix en un pack de 50 minuts de massatge + banyera hidromassatge, patrocinat per Centre de Fisioteràpia i Benestar Gemma Arias. La disfressa caldrà portar-la durant tot el recorregut.

Per participar cal inscriure's a la pàgina web www.tretzesports.org (el termini per fer-ho finalitzarà el 21 de desembre a les 23:59 h) o presencialment, el dia de la cursa, a partir de les 10:30 h si hi ha dorsals disponibles. Les inscripcions estaran limitades a un màxim de 400 participants.

Tant la regidora d’Esports, Yolanda Marqués; com la delegada de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre a l’Hospitalet de l’Infant, Gemma Arias, animen la ciutadania a participar en aquesta cursa solidària, «per col·laborar amb una bona causa, fer esport i passar una bona estona».