El Pavelló Olímpic de Reus torna a acollir el Campionat d’Espanya de Grups Show

El Pavelló Olímpic de Reus tornarà a acollir l’any vinent un dels campionats més importants de patinatge artístic a nivell de tot l’Estat Espanyol. Es tracta del Campionat d’Espanya de Grups Show Grans i Petits i de Quartets Sènior, organitzat per la Real Federació Espanyola de Patinatge (RFEP) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria d’Esports i Reus Esport i Lleure, que tindrà lloc els dies 12 i 13 d’abril de 2025.

Reus ja va ser seu d’aquest important campionat del calendari de competicions de patinatge l’any 2022 i el 2013. L’esdeveniment va reunir a Reus, en ambdues ocasions, a més de 1.000 persones entre patinadors i patinadores, cos tècnic i acompanyants.

El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, ha posat de manifest que es tracta d’una competició «d’altíssim nivell i molt atraient pel públic que suposa un magnífic reclam per atreure visitants a la ciutat». Martín ha agraït a la Real Federació haver escollit Reus un cop més com a seu de la competició i ha posat en valor la capacitat de la ciutat d’acollir grans esdeveniments esportius com aquest.

Un cop tancat el termini d’inscripció a l’esdeveniment s’informarà dels horaris, la venda d’entrades i dels canals per poder seguir l’esdeveniment.