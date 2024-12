Les futures estrelles del bàsquet brillen a Tarragona

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Les futures estrelles del món del bàsquet nacional van brillar a Tarragona i la ciutat ho va fer amb elles. Ahir van cloure els tres dies de competició de la Minicopa Endesa en aquest segon any a la ciutat. L’esdeveniment esportiu va tornar a fer lluir el Palau d’Esports Catalunya per demostrar, una vegada més, que el bàsquet li va com un guant.

El torneig de joves promeses també va jugar partits al pavelló de Campclar, per acabar de reunir tota l’acció a l’Anella Mediterrània. Des de l’Ajuntament de Tarragona es xifra que en aquests tres dies de competició s’han aplegat unes 8.500 persones per gaudir de l’esdeveniment.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament, Mario Soler, va destacar que «estem molt contents de com ha anat. Des de Tarragona Esports s’ha treballat molt i s’ha aconseguit que els equips de primera categoria es sentissin com a casa i la realitat és que hi ha hagut un ambient espectacular».

A més, va afegir que «portar un torneig com la Minicopa també és un impacte per als joves del territori. De fet, dos tarragonins –Marc Martínez i Yoel Boada, jugadors del preferent del CB Tarragona– ja han participat amb el Lleida». El regidor va destacar que s’espera que l’impacte econòmic de la Minicopa superi el milió i mig de l’any passat.

Els protagonistes, però, van ser els més de 200 nens que van participar en els 26 partits disputats al llarg dels tres dies.

El Real Madrid, l’Unicaja Andalucía, el Valencia Basket i el Joventut de Badalona van ser els equips que van aconseguir el bitllet per a les fases finals de la Minicopa que es disputaran a Gran Canària després d’acabar la fase de grups guanyant els tres partits.

Entre aquests va brillar especialment Pau Gil, jugador del Badalona que es va emportar el trofeu d’MVP –el jugador més valuós– de la Minicopa Endesa amb un total de deu triples en els tres dies de competició.

Emoció fins al final

Ahir, quatre equips van competir per emportar-se els dos últims bitllets per a les finals. El Casademont Zaragoza i el Cochesinternet Lleida es van enfrontar en un duel que va fer vibrar el pavelló. Les aficions d’ambdós equips es van fer notar a les graderies i no van deixar d’animar ni un sol segon. De fet, es va establir un ambient molt sa, en el qual no es van sentir cap renec.

Això sí, la intensitat a la pista va ser màxima. Cada cistella al límit i cada jugada va calar visiblement als jugadors. Aquesta es va incrementar en la segona final entre l’Occident Bàsquet Manresa i el Cajasiete Canarias. El duel es va decidir a l’últim en una cistella que va fer esclatar d’eufòria als canaris. El Cajasiete Canarias i el Casademont Zaragoza van obtenir els últims bitllets per tancar una Minicopa Endesa per a recordar.