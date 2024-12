El Club Tennis Taula Ganxets de Reus celebra deu anys de treball i esforç

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Deu anys donen per a molt. El Club Tennis Taula Ganxets de Reus va celebrar divendres el seu desè aniversari amb un sopar commemoratiu i solidari al restaurant Círcol. En aquest els tres fundadors del club, el president Joan Carles Virgili, Moisés Forn i Jacob Anguera van bufar les espelmes per celebrar tot el treball i esforç d’una dècada que ha posat al club reusenc a l’elit del tennis taula estatal.

L’aventura va començar amb una conversa entre Joan Carles Virgili i el llavors regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus, Sebastià Domènech. Aquesta va ser l’espurna que, de la mà de Forn i Anguera es va convertir en una petita flama en la qual va néixer el club amb les dues primeres jugadores, l’Alba i la Jordina, filles de Joan Carles Virgili. El president, sempre vinculat al món del tennis taula, va agafar el timó amb les idees clares de construir el projecte sobre tres grans eixos i amb la intenció clara d’apostar per l’esport femení.

Per una banda, crear una escola de jove talent. En segona instància, treballar en arribar a l’elit perquè, segons Virgili, «és important generar referents que els més joves puguin mirar per aprendre». Finalment, i punt més important, l’aspecte social. Segons Virgili, «la raó d’existir del club és que aporti a la societat i al territori. Si dediqués només esforç per guanyar, quedaria un projecte buit. Hem d’aportar a la societat».

Per aquest motiu, ben d’entrada al projecte es van arribar acords amb associacions com la Fundació Esport Solidari Internacional (ESI) per impulsar la integració social dels infants a través del tennis taula. A més d’impulsar l’esport en les persones que pateixen Parkinson amb un equip de 21 persones. Aquests acords se sumen als de Down Tarragona i el Club Esportiu Alba de Reus, demostrant l’aposta del club en l’aspecte social i aportar valors al territori a través del tennis taula.

De buscar referents a ser un

Per fer créixer el club, Joan Carles Virgili sabia el que havia de fer. «Quan vaig anar al Campionat d’Espanya a Antequera amb les meves filles, em vaig dedicar a parlar amb tots els clubs grans del moment que estaven en el torneig. Em vaig fixar en el que feien bé i vaig intentar millorar el que creia que no era correcte», va apuntar Virgili. A més, va afegir que «llavors, em van dir que per aconseguir arribar a l’elit i guanyar títols es necessitaven 25 anys. Nosaltres, amb esforç i treball, ho vam aconseguir al setè».

Des d’aquell moment, en els deu anys, el club ha crescut als 180 jugadors i s’ha convertit en un referent a l’elit del tennis taula «amb l’ajuda de la nostra alma mater, Svetlana Skobinka i els diferents patrocinadors», va apuntar Virgili.

En el record d’aquests deu anys, el president destaca, entre molts moments, el dia que l’equip va guanyar la Copa de la Reina «llavors no érem conscients del que significava aquesta fita», va apuntar. Ara, amb la mirada al futur, Joan Carles Virgili va assenyalar dos somnis que ja treballen per fer realitat: «Volem aconseguir unes noves instal· lacions amb un gimnàs i un local social que ens ajudin a créixer en jugadors i en qualitat de la formació» i, la segona «crear una escola internacional de joves esportistes».