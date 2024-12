El CV Sant Pere i Sant Pau es queda a les portes de puntuar contra el Teruel (3-1)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Intercap Asisa Sant Pere i Sant Pau es va quedar sense una recompensa merescuda contra el CV Teruel. El conjunt de Vlado Stevovski va posar contra les cordes al cinquè classificat en un duel de màxim esforç, però es va quedar a les portes de poder emportar-se un valuós punt caient per 3-1.

Dissabte, terolencs i tarragonins van xocar amb una igualtat que no va entendre de classificacions. En el primer set, la igualtat es va mantenir fins a l’empat a 22, però les errades dels rojillos, van decantar un set que va tancar el tarragoní del Teuel Isaac Valiño amb el 25-22. En el segon, els papers es van intercanviar i van ser els cooperativistes qui es van emportar el set per posar l’1-1.

En el tercer, els de Vlado Stevovski van tenir un punt de set, però el Teruel va capgirar la dinàmica per emportar-se’l amb un ajustat 27-25. Aquest set va ser dolorós, i el Teruel va aprofitar la ferida per tancar el duel amb seguretat en el quart set amb un 25-21.