El Club Bàsquet Tarragona presenta els seus 39 equips i 400 jugadors al Serrallo

Publicat per Arnau Montreal Quesada

El Club Bàsquet Tarragona va exhibir múscul ahir amb la presentació de tots els seus equips de la base. El conjunt blau va reunir la seva gran família en una jornada de germanor que va aplegar un total de 39 equips i 400 jugadors a l’Amfiteatre de Marina Port Tarraco.

Com no podia ser una altra manera, tots ells van desfilar al Serrallo recordant els orígens del club, i no en va faltar ni un equip. Des del primer equip que disputa la Segona FEB, al talent més jove de la base, tots van desfilar mentre recitaven el nom de cadascun dels jugadors sota l’atenta mirada de tots els familiars i la resta de companys de club.

No van faltar tampoc els membres de l’equip inclusiu dels Originals, el grup que més representa els valors i el compromís del bàsquet de tota la entitat cebetista. Per tancar l’acte, els 400 jugadors dels 39 equips del CBT es van aplegar per una gran foto de família.