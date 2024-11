Stella Beazzutti i Hicham Anfalous guanyen una 3a Tarraco Health Race amb 1.550 participants

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona no va faltar en la seva cita amb la solidaritat. La Tarraco Health Race es va consolidar en la seva tercera edició com una de les curses referents de la ciutat. El xàfec sobtat en la sortida de la competició no va ser suficient per aturar a les gairebé 1.550 ànimes que van bategar ahir pels carrers de Tarragona.

El carrer Via de l’Imperi Romà es va omplir de batecs solidaris des de primera hora. La cursa organitzada pel Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT), amb la col·laboració amb l’Ajuntament, va reunir persones de tota mena. Des de corredors preparats per competir per emportar-se la cursa a aquells que participaven per primera vegada. També no van faltar les famílies, moltes van completar el circuit de la caminada mentre que d’altres, fins i tot, completaven la cursa de 5K tirant el cotxet dels seus fills. A més, tampoc va fallar el conseller d’Esports de la Generalitat Berni Álvarez. Tots ells van estar preparats en el tret de sortida i van col·laborar en la cursa solidària. La Tarraco Health Race va aconseguir recaptar en total 11.203 euros, que es van destinar a l’associació Si jo puc, tu també #EPILEP, entitat que treballa per a donar suport i visibilitat a les persones amb epilèpsia.

Tota la pluja que havia de caure durant el dia d’ahir es va concentrar per incrementar el repte de la Tarraco Health Race. Concretament, a ser poc després de la sortida, però no va dissuadir als gairebé 1.550 participants. Els primers en arribar van ser els de la cursa 5K amb Ricardo José García i Katherin Chaplin al capdavant de les classificacions masculina i femenina respectivament. La caregoria reina va ser la 10K i l’expectació a la línia de meta no va disminuir malgrat el xàfec. Hicham Anfalous, corredor independent, va ser el més ràpid de la Tarraco Health Race amb una marca de 35,04’. Mentre que Jordi Garcia i Nono Anguita van completar el podi poc després. Com no podia ser d’una altra manera, Stella Beazzutti va guanyar en la modalitat femenina amb una marca de 40' 13''. La corredora ja es va coronar l'any passat i sembla que ningú li pot treure la corona a Tarragona. D'altra banda, Ester Casajuana i Anahi Herrera van completar el podi femení.

El carrer Via de l'Imperi Romà va ser tota una festa. A mesura que els corredors arribaven, l'ambient s’omplia de comentaris satisfets dels quals es van estrenar i d’altres que, sense paraules pel cansament, somreien i celebraven en família o amb els amics el repte aconseguit.

El president de la COMT, el Dr. Sergi Boada, va cloure destacant que «la cursa no només s’ha consolidat i ha superat totes les expectatives de participació, sinó que reafirma el compromís solidari de la nostra ciutadania».