Els detalls condemnen a un CV Sant Pere i Sant Pau combatent (2-3)

A la Superlliga 1 manen els detalls i aquests van condemnar el CV Sant Pere i Sant Pau. El conjunt cooperativista va caure amb un agònic 2-3 en un joc valent i creixent, però no suficient per a sumar la segona victòria consecutiva. Amb tot, els rojillos van rascar un punt d’or.

L’Unicaja Almería va ser qui va colpejar primer. Els andalusos superaven el blocatge local per posar un 0-4 perillós, però el cubà Denys González va despertar els rojillos amb un remat potent per posar l’1- 4. Els atacs dels tarragonins començaven a connectar. Només faltava començar a frenar les escomeses de l’Almería. Una pilota a la xarxa dels rivals va donar aire i el Sant Pere i Sant Pau es va adaptar. Julián García-Torres va frenar el primer atac i Osorio va allargar la bona ratxa amb un remat que va fer vibrar el pavelló. Moisés el Mur Vásquez va blocar un nou atac per a certificar la tendència i revertir el marcador negatiu.

L’Almería no es va fer enrere i amb un parcial de quatre punts, va tornar a agafar unes distàncies que van saber mantenir per emportar-se el set amb un ajustat 21-25.

L’inici del segon set va tenir la mateixa tendència. L’Almería va colpejar primer aturant dues vegades a Osorio. El conjunt andalús fallava poc i va obrir una bretxa amb el 7-12. Els rojillos necessitaven noves energies, i Stevovski va donar entrada a Pablo Rosales. El jove col·locador tarragoní va oferir les alternatives que l’equip necessitava. Amb ell sobre la pista, els atacs agafaven fluïdesa. A més, la màgia també va aparèixer. Julián va salvar miraculosament una pilota perduda i la connexió Rosales-Osorio van transformar la jugada en el 9-12.

Rosales va afegir un nou ritme al joc del Sant Pere i Sant Pau i el pavelló va vibrar amb ell. La perla rojilla enganyava amb la seva col·locació als andalusos i Osorio castigava per igualar el partit a 19 punts. Julián García-Torres va afegir la resta amb els seus serveis per igualar el partit amb l’1-1 amb el 25-21.

El tercer set va ser per oblidar. La Superlliga no permet errors i la poca contundència en els atacs cooperativistes la va castigar l’Almería per a posar un 9-15, una bretxa que no es va poder tancar i els andalusos van posar l’1-2 amb un contundent 15-25.

Tocava èpica per poder puntuar i els d’Stevovski van trencar la mala dinàmica colpejant primer amb Osorio. Amb tot, la tensió va créixer en cada punt i el set es va transformar en una batalla en el qual els dos equips s’intercanviaven cops. La igualtat era màxima. Quan l’enllaç Rosales-Osorio posava dos punts d’avantatge, l’Almería responia amb dos més per igualar el partit a 20 punts gràcies a una finta d’Elio Carrodeguas. Era el moment de la veritat, el mur de Vásquez es va tornar a alçar i, amb tres aturades consecutives, va posar el 2-2 clau al marcador amb el 25-21.

Arribava el cinquè, el set on es decidia tot. L’Almería no es deixaria caure fàcilment. Amb una finta, van certificar una bona entrada al cinquè set amb l’1-4. Amb tot, el Sant Pere i Sant Pau es negava a caure i, amb el blocatge de Vásquez va posar el 5-7. La sort va canviar quan un blocatge rojillo va fer un mal rebot per acabar dins i l’Almería va saber tancar el partit i batre un valent Sant Pere i Sant Pau.