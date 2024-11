El CV Sant Pere i Sant Pau, preparat per entrar en una nova dimensió

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Intercap ASISA CV Sant Pere i Sant Pau afronta avui el segon d’una setmana clau de tres partits consecutius. Concretament, el pavelló de Sant Pere i Sant Pau rebrà a les 19 h el duel ajornat per la DANA contra l’Unicaja Almería. Aquest no és un partit més. Els cooperativistes arriben al duel després de sumar la primera victòria a la Superlliga 1 contra el CV Palma (3-1) el darrer dissabte. En cas de repetir triomf avui, els rojillos sortirien per primera vegada de les posicions de descens.

El repte de la Superlliga 1 no era senzill i els problemes amb l’arribada dels fitxatges van complicar encara més els primers passos dels tarragonins en el seu retorn a l’elit del voleibol estatal. Amb tot, l’equip de Vlado Stevovski sabia que l’única solució era treballar, treballar i treballar. Dissabte, van collir els fruits.

Els tarragonins van disputar un duel de dues hores en el qual van imposar la seva llei en el primer i segon set amb uns 25-23 i 25-19. El Palma va respondre posant el 2-1 amb un 18-25 i, fins i tot, en el quart període, els balears van liderar el primer tram posant-se amb un avantatge de 6-11. Els de Vlado Stevoski no van perdre la fe i van acabar remuntant el set amb un Gerard Osorio inspirat.

En el postpartit, en declaracions a TAC-12, el tècnic Vlado Stevovski va destacar que «aquest partit ha de ser un punt d’inflexió. Fins ara competíem tots els partits, però no era suficient per guanyar. Ara, hem demostrat que si som competitius i regulars en el nostre joc, les victòries acaben arribant. Aquest triomf ens dona molta confiança».

Superar el Palma no només va significar el primer +3 en el retorn del CV Sant Pere i Sant Pau a la categoria, sinó que va obrir una bretxa de 4 punts amb el club balear, que és l’últim amb 0 punts. Avui, els cooperativistes recuperen el partit ajornat contra un Almería que també lluita per eludir les dues últimes posicions i assolir la permanència.

Els andalusos arriben al partit després de perdre per un contundent 3-0 contra el Soria Voleibol, el segon classificat. De fet, els partits a domicili són el compte pendent de l’Almería. Només n’han guanyat un i va ser, precisament, contra el CV Palma.

Els d’Stevovski es reuneixen a les 19 h amb la seva afició. Dissabte, el pavelló del barri tarragoní es va omplir de gom a gom i va esperonar el seu equip a la victòria. Aquest vespre s’espera que l’escenari es repeteixi i el públic acompanyi un CV Sant Pere i Sant Pau que creix a cada jornada amb la il·lusió d’assolir la permanència liderats per l’anotador Gerard Osorio i també el col·locador i jove promesa rojilla, Pablo Rosales.