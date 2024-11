El Reus Ganxets domina i s’obre pas a l’Europe Cup

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Miró Ganxets Costa Daurada va encetar el seu camí a l’Europe Cup amb domini. Les reusenques es van classificar per a la segona ronda com a líders del grup C després de tancar la primera fase a Burgos amb dues victòries i una derrota. Dijous, l’entitat reusenca sabrà quines seran les següents rivals i aspiren a ser el club amfitrió.

El club reusenc competia enguany a l’Europe Cup després de renunciar a la seva plaça a la Champions League. El Club Tenis Taula Ganxets de Reus va obtenir per mèrits esportius el seu lloc entre els millors equips de tota Europa, però va haver de renunciar al torneig per motius econòmics.

El darrer divendres, l’expedició reusenca formada per les jugadores Margaryta Pesotska, Takara Murakami i Elvira Rad, acompanyades pel tècnic Manel Redondo va encetar l’Europe Cup, la segona gran competició europea, a Burgos.

La seva entrada va ser infructuosa, perquè van perdre contra el Rzeszow polonès per 1-3. Amb tot, el Miró Ganxets Costa Daurada no va tenir temps per a les lamentacions. Les reusenques van poder superar dissabte al Fenerbaçhe turc per un contundent 3-0 amb tres victòries contundents de les tres palistes de Manel Redondo.

Finalment, diumenge, l’entitat reusenca va rematar la feina superant el Nornello italià per 3-1. Takara Murakami va obrir la llauna guanyant per 1-3 a Magdalena Sikorska. Posteriorment, Margaryta Pesotska va ampliar distàncies guanyant per 1-3 a Sofia Ivanova.

Elvira Rad va caure per 3-0 contra Wenling Tan per posar l’1-2 en el resultat global, però el club reusenc es va encomanar a la seva estrella per emportar-se el triomf. La ucraïnesa Margaryta Pesotska no va donar cap opció a Magdalena Sikorska i la va vèncer per 0-3 per posar l’1-3 final.

D’aquesta manera, amb un resultat global de 2-1, el Miró Ganxets Reus va classificar-se a la següent ronda com a líder del grup B, un bitllet que també va reclamar l’equip polonès del Rzeszow. Els altres equips que van avançar a la següent fase i poden ser rivals de les reusenques en el futur són el Lille francès i el Györi d’Hongria, el Czestochowa polonès i el Son Cladera de Mallorca i el Montpellier francès i el Burgos. Sigui quin sigui els rivals, se sabran aquest dijous.

Empat a la Superdivisió

Dissabte, l’entitat reusenca també va jugar la Superdivisió femenina. L’equip format per Paulina Vega, Natalya Prosvirnina i Sofía Vega van sumar un empat a tres contra el Son Cladera de Mallorca, un altre equip que també competia a l’Europe Cup el mateix cap de setmana.