El CV St Pere i St Pau s’exalta i s’anota la primera victòria davant del CV Palma (3-1)

L’Intercap ASISA Sant Pere i Sant Pau aconsegueix la seva primera victòria de la temporada superant el CV Palma per 3-1. Els cooperativistes van mostrar solidesa per posar fi a un complicat inici de lliga en un duel de màxima urgència entre dos equips que encara no havien guanyat.

Amb una actuació destacada de Carrodeguas des del servei i Osorio en atac, els tarragonins van dominar els moments clau del partit. El CV Sant Pere i Sant Pau va capgirar un primer set ajustat (25-20) i va dominar el segon (25-19) gràcies a la solidesa defensiva i l’encert en la xarxa. Tot i cedir el tercer set (18-25), van sentenciar el quart i últim set amb un ajustat 25-23.