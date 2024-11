Empat de titans al Nou Estadi (1-1)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Xoc de titans al Nou Estadi. El Nàstic i Andorra van igualar-se a un gol en un duel d’alta volada que va tenir acció des del primer minut. Els grana van asfixiar la sortida de la pilota dels tricolors i es van avançar gràcies a Pablo, però l’Andorra va contestar amb la potència de De León. Els andorrans van ser protagonistes amb l’esfèric, però el retorn de David Concha va revifar el partit i l’estadi per fregar la victòria.

Aquesta primera etapa del Tourmalet grana va ser exigent des de l’inici. Ni el Nàstic ni l’Andorra es troben lluitant a la part alta de la classificació i això va quedar demostrat en els primers minuts. El conjunt andorrà es trobava còmode amb la pilota i, de fet, van tenir la primera gran ocasió del partit. L’extrem Josep Cerdà va fer un forat a la frontal de l’àrea i, sense por, va buscar la porteria de Varo amb un xut que es va estavellar al travesser. El cop, als deu minuts de partit, va servir per despertar de cop els grana.

Els tarragonins es van refer i, gràcies a una pressió ben executada, van aconseguir acumular córners. Les jugades a pilota aturada sempre són sinònim de perill grana i, de fet, així va arribar la primera ocasió. Els de Dani Vidal van executar la mateixa jugada que va donar el gol contra el Bilbao Athletic. Gorostidi va centrar al primer pal i, aquesta vegada, Óscar Sanz va aparèixer per rematar, però el seu tir va ser bloquejat per la defensa rival.

L’Andorra, però, no es va frenar. Els de Ferran Costa tenien un dimoni entre les seves files. Josep Cerdà va ser de nou protagonista i va fer i desfer amb la defensa del Nàstic com va voler. Semblava que ningú li podia treure l’esfèric i es va colar dins de l’àrea, però va acabar emborratxant de pilota i va perdre una ocasió que ben podria haver sigut el primer gol del partit.

D’altra banda, el Nàstic continuava executant el seu pla amb la pressió. Poc a poc, els grana asfixiaven la sortida de la pilota de l’Andorra. Els de Ferran Costa insistien en sortir amb la pilota jugada i aquesta va ser la seva perdició. Els de Dani Vidal pressionaven amb insistència i no perdien els ànims. Finalment, van obtenir el seu premi. Antoñín va córrer per molestar Oier. El porter de l’Andorra va cedir ràpidament la pilota a Morgado, però el central estava d’esquena i la pilota va acabar als peus de Pablo. L’asturià no va desaprofitar el regal i va enviar la pilota al fons de la xarxa.

El gol va sacsejar l’Andorra, però no els va fer perdre el seu estil. Els de Ferran Costa van començar a tocar i el Nàstic els va deixar. Al principi, el control era estèril, però, a poc a poc, van trobar el camí a la porteria d’Alberto Varo. Els andorrans van teixir la seva teranyina. Luismi va filtrar una pilota entre els centrals del Nàstic i Lautaro de León no va fallar davant de l’Àguila. L’Andorra va deixar clar la seva potència i va empatar l’encontre.

Els andorrans van acabar millor la primera meitat i van encetar la segona amb més força. El dimoni Cerdà va tornar a agafar el control, es va desfer de Pol Domingo i, davant Varo, va tornar a estavellar l’esfèric contra el pal. El Nàstic estava grogui. Si Dani Vidal hagués pogut, hauria aturat el partit amb un temps mort i la manera que ho va poder fer va ser amb un doble canvi.

Entra Concha

Era el moment esperat per a tothom. David Concha va entrar en escena després de gairebé cinc mesos de sanció. La seva entrada va revitalitzar el Nou Estadi, que el va rebre com un heroi amb una gran ovació, i també va revifar el Nàstic.

El joc grana va agafar oxigen. Si l’Andorra tenia un dimoni amb Cerdà, els tarragonins tenien un àngel amb David Concha. L’extrem de Santander va gaudir d’un remat des de dins de l’àrea que un defensor li va blocar. Tot seguit, Concha i Joan Oriol van superar Ndiaye com van voler i van centrar a l’àrea, però el remat de cap de Jiménez va quedar a les mans d’Oier. Tot seguit, l’extrem va centrar cap a Joan Oriol, però el cop de cap a boca de canó tampoc va entrar.

El Nàstic va merèixer molt més i va acabar sotmetent a un Andorra més que potent, però el xoc de titans va acabar amb repartiment de punts.