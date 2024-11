Un mal tercer quart condemna l’Ibersol CBT a la seva visita a Mataró (83-77)

Els triples finals d'Adri Duch no van servir per consolidar la remuntadaGuilo Dehon

Publicat per Arnau Montreal Quesada

L’Ibersol CBT ha caigut a la pista del Mataró aquesta tarda per 83-77 en un partit que ha canviat de signe al tercer quart, quan el que era un avantatge de 9 punts a favor dels tarragonins, gràcies a un parcial de 29-9, ha transformat radicalment la dinàmica que ja no ha canviat fins al final dels 40 minuts. Els locals han sabut rendibilitzar el saber fer dels seus jugadors clau per acabar imposant-se.

El partit començava amb el base Álvaro Fernández Mena comandant les operacions ofensives del CBT, molt ben complementat per la connexió interior Nnguidjol – Ndour. L’encert en els llançaments de camp en els primers minuts de partit permetia als tarragonins agafar un primer avantatge en el marcador (14-18 al minut 7). Un parcial a favor dels locals, però, permetia retallar per acabar el període amb un ajustat 23-24 després d’un intercanvi de triples en els darrers segons.

El segon quart arrencava amb els tarragonins desencadenats en atac per obrir un avantatge de 23-30, que era ràpidament neutralitzat des dels 6,75, amb dos encerts consecutius de Cànovas i Boix. A partir d’aquí el partit s’instal·lava en una dinàmica d’igualtat on els que trencava Josep Fermí Cera per tancar el quart amb un 40-43 a favor dels de Borja Comenge.

La segona part s’obria amb un triple d’AJ Plitzuwiet -el gran desaparegut durant els primers 20 minuts- per liderar un parcial de 0-6 fins al 40-49. Reacció immediata dels locals liderada per Juanola per tornar a posar al Mataró per davant: 51-50 al minut 4. Una inflexió que generava desconcert entre els tarragonins i que es traduïa amb errors en el tir i pèrdues reflectides amb un marcador que en molt pocs minuts tenia un signe molt diferent: 59-51 al minut 6, després d’un parcial de 19-2.

Després del temps mort, dos triples de Gerbert confirmaven la sagnia fins al 69-58 amb el que s’arribava al final del tercer quart amb el partit ja decantat d’una manera molt diferent a com havia començat.

Cap indici de reacció als inicis del quart definitiu. Amb la diferència estabilitzada per sobre dels 10 punts, el Mataró administrava còmodament un partit que ja semblava molt decantat: 75-63 a l’equador del període definitiu.

Dos triples d’Adri Duch a 3 minuts per al final trencaven aquesta barrera psicològica dels 10 punts i, fins i tot, després del tercer triple del castellonenc, a 5, a només 6 segons per al final. Reacció suficient, i el matx es tancava amb el definitiu 83-77.