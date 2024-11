La nit per a reconèixer els esportistes ‘quilòmetre zero’ de Tarragona

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Aula Magna de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona es va vestir ahir de gala per celebrar els Reconeixements Esportius del Camp de Tarragona 2024. El Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya ha recuperat uns guardons que es van repartir per darrera vegada el 2016. Ahir, els premis van tornar a posar en valor el talent del Camp de Tarragona, exposant els seus referents de l’esport en una gala vibrant i emocionant. El conseller d’Esports, Berni Álvarez, va destacar que aquesta gala «reivindica el paper dels referents que l’esport necessita». Tant els premiats com els candidats presents, són el talent «quilòmetre zero» que mou l’esport de la demarcació.

Premiats, familiars i autoritats es van aplegar de nou en una jornada de nervis i il·lusió que va engegar de la mà de la periodista Paula Jansà. Després d’un vídeo i una actuació musical protagonitzada per Jofre Bardagí, la gala va començar amb Bito Fuster, assessora del departament d’Esports i Lucía López, delegada territorial del Govern a Tarragona, preparades per repartir els premis. L’emoció es va fer palesa amb l’entrega del guardó de Forjador, una figura impulsora de l’esport al territori, a una de les fundadores del Club Esportiu Alba de Reus, Carme Saldaña. El premi va ser a títol pòstum, i tota la sala es va aixecar per a retre una gran ovació. D’altra banda, Josep Lluís Anglés, també va rebre el seu guardó com a forjador.

Els premiats van traslladar la seva il·lusió tot i no poder assistir a la gala. La vallenca Andrea Fuentes, guanyadora d’una plata olímpica dirigint la selecció dels Estats Units de natació artística, no va poder assistir a la gala i l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, va recollir el premi. Fuentes va rebre el guardó de Millor Direcció Esportiva, que també va guanyar Josep Seguer.

El nedador paralímpic Álex Villarejo es va emportar el reconeixement a l’Esport Adaptat i l’Associació Bàsquet Vendrell Orange Stars i Inclusion Dance del Consell Esportiu del Baix Camp van rebre el guardó d’Esport Inclusiu i van tancar la primera part de la cerimònia.

Amb el conseller d’Esports de la Generalitat Berni Álvarez i el rector de la URV Josep Pallarès a l’escenari, va encetar la segona part de l’esdeveniment amb els guardons que premiaven els millors esportistes. La tiradora morellenca Mar Molné i el judoka canongí David Garcia Torné van ser escollits com els Millors Esportistes d’Elit. Tots dos van participar en els Jocs Olímpics de París. La patinadora Carla Plana va pujar per partida doble a l’escenari, com a millor Esportista Promoció i com a Millor Secció amb el patinatge del Club Gimnàstic. Pel que fa a clubs, el CV Sant Pere i Sant Pau i el Club Tennis Taula Ganxets de Reus van ser reconeguts com a Millor Equip Masculí i Femení. Finalment, el CV Reus es va emportar el del millor club. Els referents de l’esport tarragoní van tornar ahir als focus per a reconèixer una tasca forjada en el dia a dia que inspira milers de persones. Els Reconeixements d’enguany han tornat a brillar i s’espera que continuïn inspirant en els pròxims anys.