El CV Sant Pere i Sant Pau enceta una setmana crucial de tres partits consecutius

El CV Sant Pere i Sant Pau afronta una setmana important per a les seves aspiracions a la Superlliga 1. Els cooperativistes tenen tres partits en una setmana, els dos primers de forma consecutiva al Pavelló de Sant Pere i Sant Pau. L’objectiu dels homes dirigits per Vlado Stevovski és sumar aquesta primera victòria que posi a l’equip en la pugna per la permanència.

El conjunt cooperativista no ha tingut l’inici de temporada més fàcil amb l’absència de jugadors importants. Ara, amb els dos fitxatges cubans Dayan Torres i Denys González agafant rodatge per aprendre el mètode Stevovski, busquen sumar la primera victòria a casa. El duel de demà a les 20.30 h és crucial. Els rojillos reben la visita del CV Palma, l’únic equip, amb els tarragonins, que encara no ha sumat cap victòria. Els cooperativistes tenen clar que, amb el pavelló ple, poden trencar la barrera del primer triomf a la categoria.

El pròxim dimecres a les 19 h, el CV Sant Pere i Sant Pau recupera el partit ajornat per la DANA i s’enfrontarà a l’Unicaja Almería, equip que, actualment, és sisè a la classificació. Des de l’entitat cooperativista volen que el pavelló vibri en els dos duels, per aquest motiu, han preparat una promoció en la qual, amb l’entrada del partit contra el CV Palma de dissabte també serà vàlida per al duel intersetmanal.

Per tancar la setmana intensa de partits, els tarragonins visitaran la pista de la UPV Leleman Conqueridor, actual quart classificat i un dels equips cridats a lluitar a la part alta de la classificació.

El conjunt rojillo necessita una victòria de confiança. Contra l’Arenal Emevé, es van quedar a un pas de sumar aquest primer triomf, però van acabar caient en el cinquè i definitiu set. Dissabte, contra el CV Palma, enceta un repte en tres actes per engegar el camí de la victòria.