Tarragona serà la seu de la Copa i del Campionat d'Espanya absolut de tennis taula

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Espanyola de tennis taula (RFETM) ha anunciat, oficialment, que per segon any consecutiu, el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona serà la seu de la Copa del Rei, la Copa de la Reina, el Campionat d'Espanya absolut i el Torneig Estatal en totes les categories, des de benjamins fins a veterans.

Es tracta d'un magnífic escenari per ser novament l'epicentre del tennis de taula nacional entre el 21 de febrer i el 2 de març. Seran 10 dies intensos amb els millors palistes i Tarragona com a seu. Més de 1.000 jugadors i està organitzat per la RFETM amb la col.laboració de l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona.

Obrirà el foc el Torneig Estatal en categories d'edat, els dies 21, 22 i 23 de febrer. Posteriorment es jugarà el Campionat d'Espanya absolut, en individual, dobles i dobles mixtes. La Copa del Rei i la Copa de la Reina, la competició per equips i una de les proves més esperades, es jugarà els dies 26 i 27 de febrer. Els millors clubs estatals, i de ben segur amb destacada presència catalana, es donaran cita a Tarragona per lluitar pel títol del KO. I tancarà la competició l'Estatal Sènior, Veterà i Adaptat.