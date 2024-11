Ryunosuke Omi i Núria Llansó guanyen la Prades Epic Trail Costa Daurada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ryunosuke Omi i Núria Llansó van ser els grans guanyadors de la Muntanyes de Prades Epic Trail Costa Daurada, concretament a la modalitat dels 25 km. Diumenge, la cursa va posar punt final a la segona edició acollint les proves de 25 i 12 km, a més d’una modalitat no competitiva de 6 km en la que una trentena de nens ha descobert el trail al costat dels seus pares.

En la modalitat dels 25 K van participar un total de 143 corredors i Ryunosuke Omi i Núria Llansó van ser els campions. El corredor japonès, que fa un any va traslladar la seva residència a Espanya, va fer una carrera perfecta fins a creuar en primera posició la línia de meta amb un temps de 1h44’37’’. «Ha estat un dia increïble on la meteorologia, els recorreguts i la gent han estat genial. Estic molt content d’haver guanyat aquí, amb els grans corredors que hi havia», va destacar Omi quan va acabar la cursa. Darrere seu, el vencedor de l’última edició, Miquel Corbera, va pagar el desgast de tota la temporada aconseguint la segona posició. Per part seva, l’asturià Andrés García va pujar al tercer calaix del podi.

A la categoria femenina, Núria Llansó va imposar la seva llei en els ràpids ascensos de l’Ermita de l’Abellera i es va destapar com una important estrella emergent. «Per mi, Prades és sinònim de felicitat, de família, ja que tots hem participat en alguna de les proves, i d’uns paisatges super bonics», va compartir la corredora de 19 anys. En segon lloc, va finalitzar la també catalana Natalia González i Eli Gordón va tancar el podi en tercera posició.

Presència tarragonina

La prova dels 12 km i 630 metres de desnivell positiu va comptar amb presència tarragonina al més alt del podi. D’entre els 154 corredors, Oriol Gibert, dels Pallaresos, i la tarragonina Denisa Oprinca van ser els guanyadors.

El corredor de Pallaresos es va escapar a la primera pujada i va prémer fins al final, acabant en 1h05’21’’. D’altra banda, Oprinca va donar la sorpresa guanyant amb un temps de 1h30’34’’. «No m’esperava aquest bon resultat. La cursa ha estat intensa. No m’he pogut relaxar en cap moment perquè estaven molt a prop la segona i la tercera corredores», va remarcar Oprinca.

Finalment, el reusenc Julen Calvó i Gemma Arenas van proclamar-se campions de la cursa dels 90 Km. Raul Butaci i Miguel Ángel Heras van completar el podi masculí i Elisabeth Ríos i Raffaella Canino el femení.

L’Epic Trail Costa Daurada va repartir 25.000 euros en premis. Des de l’organització ja miren de cara a la tercera edició, que serà el 8 i 9de novembre de 2025.