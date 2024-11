L’Ibersol CBT no pot amb el líder, el Palmer Mallorca, i encaixa una nova derrota al Serrallo (62-75)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT no ha pogut obtenir una victòria que hauria estat balsàmica davant del líder de la Segona FEB, el Palmer Mallorca, que arribava invicte al Serrallo. La diferència d’encert en el llançament de tres punts (5/22 els locals i 13/38 els visitants) i en les pilotes perdudes (20 i 10) han dictat sentència en un partit que els tarragonins han competit fins als últims dos minuts, als que han arribat només 4 punts per sota. Però el saber fer dels mallorquins en aquest tram final ha decantat el matx.

L’arrencada del partit no era bona per als tarragonins, amb un 0-7 de sortida per al Palmer que trencava un 2+1 de Plitzuweit finalitzant un contraatac. La dinàmica, però, afavoria als visitants, que mantenien el control del marcador amb una certa comoditat (7-14 a l’equador del primer quart).

La diferència a favor dels mallorquins arribava a la màxima de 10-20 després d’un triple de Servera a 2 minuts per al final del quart. A partir d’aquí, reacció dels blaus, amb bones accions d’Álvaro Fernández Mena i Adrià Trouvé, que reduïen l’escletxa fins al 16-20 amb el que es tancava el primer període.

Cop d’efecte per obrir el segon quart amb un 2+1 d’Ousmane N’Dour després de rebot ofensiu. La defensa blava creixia i, sòlids al darrere, els tarragonins es posaven per primer cop per davant després d’una gran penetració de Josep Fermí Cera (21-20).

El base rapitenc encertava també des del triple i una safata de Plitzuweit ampliava la diferència fins el 26-23, tot i que dos triples consecutius del Palmer restablien el seu domini al marcador.

Amb l’atac blau bloquejat, dues assistències de Pardina a Kristensen obrien un nou parcial a favor que completava un tir lliure de Trouvé per empatar novament el partit a dos minuts per al descans. L’equilibri de forces es mantindria fins al final de la primera part: 35-36, diferència mínima per als visitants i tot obert per al segon temps.

L’assignatura pendent per als de Borja Comenge era el llançament de tres punts, amb un pobre 1/11 a la primera part que contrastava amb el 7/17 del Palmer, que justament obria el tercer quart amb el seu vuitè encert des de la llarga distància.

Però els mallorquins abusaven del triple i fallaven els tres intents següents, una mala ratxa que aprofitaven Boe Nguidjol, amb una penetració, i Plitzuweit, des dels 6,75, per mantenir el CBT ben a prop dels visitants: 42-43 al minut 5.

Les pilotes perdudes dels locals i la falta de control del rebot defensiu afavorien un nou parcial favorable als mallorquins, que tornaven a obrir un petit forat de 6 punts a 2 minuts per al final. Un 2+1 de Trouvé, molt actiu durant tot el partit, retallava, però la sagnia de pèrdues continuava i el Palmer no deixava passar l’oportunitat de tancar el tercer quart amb una renda de 7 punts: 45-52.

El període definitiu s’obria amb més imprecisions dels locals, un autèntic llast que posava molt difícil la remuntada davant d’un rival amb un guió de partit molt clar. Les elaborades possessions dels mallorquins trobaven petroli amb un triple Bastante des de la cantonada a l’últim segon de la possessió (47-56, minut 4) feia mal als locals.

Però en el pitjor moment irrompia Mena: dos triples del base andalús i un altre de Matt Treacy tornaven a posar els blaus dins del partit: 56-59 a 4 minuts per al final. Però el Palmer tampoc afluixava, ni des dels tres punts ni en el rebot ofensiu, i el marcador tornava a estirar-se: 56-64 amb només 3 minuts i mig pel davant.

El temps mort de Borja Comenge exercia de punt d’inflexió i un parcial de 4-0 tornava a posar els locals a només 4 punts, però la resposta dels visitants era ràpida i gairebé definitiva: dos nous triples del Palmer recuperaven els 8 punts amb poc més d’un minut per al final del partit. Un rèdit ja irrecuperable que els mallorquins ha administrat fins al 62-75 final.