Reus premia els seus millors esportistes de la temporada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus va reconèixer ahir als seus millors esportistes de la temporada en un gran acte realitzat a l’Auditori de la Fira Reus. Els guardons van posar en valor la feina d’esportistes, persones i entitats vinculades a la ciutat que hagin destacat durant el curs esportiu. L’acte ha estat presidit per l’alcaldessa, Sandra Guaita, acompanyada pel regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, va lliurar un total de 27 guardons dividits en set categories diferents.

Els millors esportistes de la Ciutat de Reus van ser Sandra Rodríguez, del CN Reus Ploms i Vicenç Redondo del CE Alyan en la categoria màster; Xènia Ribé, de l’AS Cunit i Hugo Estébanez del Reus Monterols, en la categoria promoció i, finalment, la padelista número 1 del món Ari Sánchez i l’atleta olímpic Abdessamad Oukhelfen van ser els guanyadors de la modalitat absolut.

Joan Tornell i Silvia Roca van ser guardonats com a pioners per l’esport pel seu esforç en el món de les caminades de resistència i l’esport femení respectivament. D’altra banda, els premis Esport Adaptat van ser per Àlex Villarejo, nedador paralímpic a París i pel Club Esportiu de Balls de Saló de Competició Wapachá Diversity.

El premi d’Honor, atorgat a títol pòstum, va ser per a Josep Maria Folch, referent reusenc del motociclisme, Carme Saldaña, una de les fundadores del Club Esportiu Alba Reus, Enric Blesa, impulsor de l’esport per a persones amb discapacitat intel·lectual, Santi Juncosa, referent en el món del futbol local i Ferran Adell, referent de l’atletisme a Reus.

Pel que fa als millors clubs o seccions esportives de l’any, Chechu Rubio i Yulia Yavorska, del Club Esportiu de Balls de Salou Wapachá van ser els guardonats com a Esport Basem mentre que el Club Voleibol Reus i el Reus Deportiu B van guanyar la secció d’Esport Competició.

La gala va ser tot un èxit. A banda dels mencionats, també es van lliurar els premis als Valors de l’Esport i l’Esport adaptat.