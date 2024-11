Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

No hi ha res a jugar. El futbol, l’esport en general i el lleure passen a un segon pla quan hi ha risc a la vida de les persones. Des de la Generalitat de Catalunya van activar el pla INUNCAT el darrer cap de setmana, un avís que roman fins avui a les 15 hores i que restringeix la mobilitat excepte serveis essencials. Aquest dilluns, les activitats escolars, universitàries i esportives continuen suspeses, el mateix avís que va acabar per ajornar el duel que s’havia de disputar el darrer dissabte entre el Nàstic i el Celta Fortuna.

Concretament, a poc més de dues hores del partit, la Real Federació Espanyola de Futbol va procedir per anul·lar l’encontre després de la petició per decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Tarragona. Aquesta decisió va ser aplaudida pel Gimnàstic de Tarragona, que, en un comunicat, va destacar que «la decisió és totalment encertada per tal de prevenir els desplaçaments i així garantir la seguretat dels socis i aficionats grana». A més, s’ha de tenir en compte que l’entorn del Nou Estadi Costa Daurada, a la Vall de l’Arrabassada, és zona inundable. El partit encara no té una nova data per disputar-se.

Les cancel·lacions s’han anat succeint al llarg del cap de setmana. El dijous al vespre, la Real Federació Espanyola de Voleibol ja va comunicar al CV Sant Pere i Sant Pau la suspensió del duel que havia de jugar-se al Pavelló de Sant Pere i Sant Pau el darrer dissabte contra l’Almería. Aquest partit es disputarà el dimecres 20 de novembre a les 19 hores.

Successivament, la resta d’esdeveniments van anar cancel·lant-se. La Federació Catalana de Futbol va suspendre divendres tota l’activitat futbolística a la demarcació. A més, tant el CB Tarragona com el CB Salou i el CB Valls van veure com els seus partits quedaven cancel·lats. La Federació Catalana de Patinatge també va suspendre les activitats esportives, tot i que el Reus Deportiu i el CP Calafell sí que van jugar aquest cap de setmana, perquè es trobaven disputant la Champions a Alemanya i Portugal.

De la mateixa manera, esdeveniments previstos, com la 33a Mitja Marató de Tarragona que hauria aplegat 1.500 persones ahir, va quedar anul·lada «per motiu de les condicions meteorològiques adverses dels darrers dies i la previsió pel que queda de cap de setmana; però també en solidaritat amb la Comunitat Valenciana i la resta de comunitats afectades per la DANA», segons va destacar l’alcalde Rubén Viñuales mitjançant un comunicat.

Jornada trista

El que sí que es va disputar va ser la resta dels esports fora de les zones afectades. Concretament, la primera Divisió de Futbol va transcórrer amb una relativa normalitat una jornada que no s’havia d’haver jugat en primera instància. La catàstrofe de la DANA ja suma més de 210 morts, una xifra que augmenta a mesura que els voluntaris, veïns i diferents serveis netegen de fang les zones afectades.

Aquesta tragèdia va quedar reflectida també sobre els terrenys de joc. L’exentrenador del Nàstic, Vicente Moreno, ara al capdavant de l’Osasuna, va viure el darrer divendres el seu partit més dur com a entrenador. L’exgrana és de Massanassa, un dels pobles més afectats per la DANA, va haver d’estar present en el triomf del seu equip, però mentalment estava lluny del terreny de joc: «És dur no poder estar allí amb els familiars ajudant-los», va destacar en la roda de premsa prèvia. Ahir, però, ja estava amb les botes i una pala ajudant als seus. Allunyat d’una jornada que no s’hauria d’haver disputat. A Tarragona el seny va regnar. Ja hi haurà temps per l’esport.