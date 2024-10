La Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona acollirà 1.500 participants aquest diumenge

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La 33a edició de la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona serà aquest diumenge 3 de novembre i ja ha arribat al màxim de participants: 1.500 corredors i corredores. Del total de participants, 799 correran la Mitja Marató i 701 faran la cursa de 10 quilòmetres. És un dels esdeveniments esportius més emblemàtics de la ciutat organitzat per Tarragona Esports que comptarà amb prop de 200 persones voluntàries.

La principal novetat d'aquesta 33a edició és el nou recorregut, un itinerari més urbà i cèntric que s'ha consensuat i adaptat a les preferències dels participants i que s'estrena enguany. Tant la Mitja Marató com la cursa dels 10 quilòmetres sortiran a les 9 hores i, per primera vegada, ho faran des de la cruïlla entre els carrers Vidal i Barraquer i Torres Jordi.

També per primer cop, la Mitja Marató es completarà fent dues voltes a un recorregut que recorrerà les vies i les places més emblemàtiques del centre de la ciutat com són la plaça Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i la plaça Unesco. Una altra novetat del recorregut és que enguany només s'arribarà fins al moll de Llevant del passeig de l'Escullera i es tornarà pel Moll de costa fins a arribar al carrer Vidal i Barraquer. El circuit de la cursa de 10 quilòmetres serà el mateix, fent una volta i sense el tram del passeig de l'Escullera.

Dispositiu especial de la Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana ha preparat un dispositiu especial per a la celebració d'aquest esdeveniment esportiu a la ciutat. La circulació de vehicles a la ciutat es veurà afectada durant unes hores, sobretot en els carrers que formen part del recorregut: Torres Jordi, Vidal i Barraquer, plaça Salvador Allende, Enric d'Ossó, Rambla Lluís Companys, plaça Imperial Tarraco, Rambla Nova fins al Balcó del Mediterrani, Girona, Rambla Vella, Joan Fuster, Barranc de Terres Cavades, diverses vies de la Vall de l'Arrabassada, Passeig Marítim Rafael Casanova fins al Port Esportiu, accés al Moll de Llevant (escullera), Passeig de l'Escullera, Moll de Costa, Passeig Independència i Manuel de Falla.

A causa de l'alta participació de corredors i corredores i per poder preparar la zona de sortida i arribada, estarà prohibit estacionar als carrers Josep Català Rufà i a la prolongació de l'avinguda Vidal i Barraquer i de Torres Jordi fins al carrer Pere Martell (accés al Serrallo). I per a la instal·lació de les infraestructures necessàries, a partir de les 6 hores del diumenge 3 de novembre es tallaran els accessos a Torres Jordi, des del Passeig de la Independència, l'avinguda Vidal i Barraquer i el carrer Reial. A les 8.30 hores es tallarà el trànsit a la resta del circuit amb motiu de la ubicació dels elements de canalització de la cursa. Un cop acabat l'esdeveniment, aproximadament cap a les 11.30 hores, es mantindrà només el tall de la zona d’arribada, concretament al carrer Torres Jordi i els seus accessos.

La Guàrdia Urbana de Tarragona també informa que la Via Augusta estarà tallada a l'altura de la Vall de l'Arrabassada i, per tant, els vehicles que vinguin de Llevant i vulguin accedir al centre, hauran d'utilitzar les sortides del cementiri de l'A-7 i de l'N-240. La resta d'accessos a la ciutat estaran oberts al trànsit. A causa d'aquests talls, l'accés a l'Hospital de Santa Tecla es farà per l'avinguda Catalunya, Via de l'Imperi i la Rambla Vella. Pel que fa a l'Hospital Joan XXIII, no hi haurà cap afectació per accedir-hi.

Els accessos a l'interior del circuit estaran molt més limitats. El veïnat de l'entorn de Robert d'Aguiló i la zona d'Antibes i Cossis se'ls ha habilitat la sortida per la Via Augusta en sentit Llevant. Aquest tram de via el podran utilitzar perquè els corredors i corredores aniran pel carril de sentit contrari. El veïnat del Serrallo podrà sortir pel carrer Pere Martell i el de Torres Jordi ho podran fer per la sortida en direcció al Passeig de la Independència i Ramón y Cajal fins a l'arribada del primer corredor, ja que després la via romandrà tancada per la segona volta de la Mitja Marató.

Els veïns i veïnes que tinguin alguna entrada i sortida de vehicles en els trams de carrers afectats pel circuit no podran fer-ne ús des de les 8:20 hores a les 11:30 hores, motiu pel qual es demana que si haguessin de treure el vehicle, ho facin abans i que l'estacionin en un altre carrer que no estigui afectat pel circuit. I la sortida dels vehicles que es trobin a l'interior del circuit es farà pel carrer Ramón y Cajal en direcció a l'N-340 o per la plaça Imperial Tàrraco, en direcció a la Via Roma, on s'habilitarà un carril de sortida des de l'avinguda Prat de la Riba. Des de Tarragona Esports s'informarà amb una nota informativa a tots els accessos d'immobles i guals que es vegin afectats per aquest circuit advertint dels horaris de tancament dels carrers.