L’almosterenca Núria Castán, al capdavant de l’equip nacional de Freeride

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’almosterenca Núria Castán ja es prepara per a la pròxima temporada al capdavant de l’equip nacional de Freeride RFEDI-SpainSnow. Aquest és el segon any consecutiu que Castán lidera l’equip estatal i ho ha aconseguit per mèrits propis, després d’assolir un històric subcampionat el darrer curs.

La snowboarder nascuda a Almoster comença la temporada amb el punt de mira en el número u. Castán serà la capitana juntament amb l’aranès Abel Morega, el que és una aposta de la federació nacional a donar suport a aquesta modalitat de l’esport.

«Fa molt que competeixo al Freeride World Tour. De fet, és un esport en el qual competeixo des de fa més de 13 anys i veure que cada vegada es va professionalitzant més i tornant-se més visible, amb èmfasi en el snowboard femení, és molt positiu», va destacar Castán.

El pròxim curs, a punt

Per al 2025, el Freeride World Tour ha anunciat que el seu calendari començarà a Baqueira, on es farà la prova inaugural entre el 18 i el 23 de gener. El circuit, que inclourà sis parades repartides entre Europa i el Canadà, incorpora una nova competició a Val Thorens. Geòrgia, Àustria i la mítica Verbier, Suïssa, completaran la resta de destinacions.

Amb el calendari ja establert, la d’Almoster ja ha començat a preparar la temporada. «He pogut fer una pretemporada a Xile i Argentina, que segur que serà molt positiva, i ara a l’octubre a Àustria, la qual cosa em permetrà començar de la millor manera possible», va apuntar.

L’objectiu està ben clar, assolir el campionat que el curs passat es va quedar a tocar. Castán va assenyalar que «la temporada passada vaig aconseguir el subcampionat al circuit, per això tinc moltes ganes que comenci la temporada i intentar seguir la mateixa línia de resultats».

A més, va afegir que «la primera parada serà a casa, a Baqueira, per la qual cosa pot ser una bona manera de començar. Intentaré donar el màxim i trobar sempre la millor línia amb l’objectiu d’arribar a les finals de Verbier de nou».

Temporada per emmarcar

La darrera temporada Núria Castán es va quedar a tocar de la primera posició. Tot i això, va fer història en el món del Freeride després d’aconseguir el primer subcampionat d’un competidor espanyol tant en qualsevol categoria. Ho va fer en un curs difícil en el qual va tornar a competir després de patir un dur accident l’anterior temporada.

En plena dinàmica ascendent, l’almosterenca buscarà la corona. El primer objectiu és guanyar a Baqueira al gener.