L’Ibersol CBT cau a la pista del Maderas Sorli Benicarló (79-73)

L’Ibersol CBT no ha pogut aconseguir la primera victòria de la temporada a la Segona FEB aquesta tarda a la pista del Maderas Sorli Benicarló. Els del Baix Maestrat han fet valer el seu bàsquet control gràcies sobretot a la inspiració ofensiva de Álvara Palazuelos (23 punts i 5 triples) i la qualitat de Jorge Lafuente, que amb 16 punts, 9 assistències, 6 rebots i 27 de valoració ha rendibilitzat els 40 minuts que ha estat a a pista.

Pels tarragonins, un altre cop AJ Plitzuweit, amb 23 punts, i el pivot Ousmane N’Dour, amb 24, no han estat suficients per contrarestar el bàsquet control dels locals que, després d’una primera part molt igualada, han obert forat al tercer quart i han sabut administrar-lo al període definitiu.

L’Ibersol CBT agafava la iniciativa de bon començament amb una safata amb l’esquerra d’AJ Plitzuweit 3 segons després del salt inicial, una bona arrencada que tenia continuïtat amb una espectacular esmaixada de Luís Suárez a anella passada. Les taules del Benicarló, però, neutralitzaven la sortida dels de Borja Comenge i els locals es posaven per davant per primer cop al minut 3, amb un 9-8 que congelava el marcador durant dos minuts.

Fins que Ousmane N’Dour irrompia amb dues accions contundents a la pintura i, a la jugada següent, una continuació de Luís Garcia permetia als tarragonins recuperar la iniciativa fins un 11-15 que provocava el temps mort de Santiago Cerdán, el tècnic local.

Després del parèntesi, un triple d’Álvaro Palazuelos, el gran argument ofensiu del Benicarló en aquests primers minuts, escurçava l’escletxa, però un altre cop N’Dour (8 punts, amb dues esmaixades, i 3 rebots en aquest quart) era balsàmic liderant un parcial de 0-4 que tancava el període amb un esperançador 14-21.

Un avantatge que s’esfumava en els primers dos minuts del segon quart. Les pèrdues de pilota dels blaus li posaven la remuntada en safata als del Baix Maestrat, consumada per Lafuente amb l’empat a 21. L’aler-pivot posava al seus per davant i el tercer triple de Palazuelos confirmava el canvi de tendència posant un 28-25 al minut 5.

La dinàmica no canviava amb el preceptiu temps mort i els locals feien gala del bàsquet control que els converteix en un dels millors equips de la categoria. Una nova demostració de qualitat de Lafuente resolent un 1x1 obria ja un preocupant forat de 7 punts, forçant el segon temps mort del quart de Borja Comenge.

La parada a boxes funcionava i dos triples de Plitzuweit, combinats amb dues bones defenses, equilibraven el marcador un altre cop a menys d’un minut per al descans (36-35). Uns últims compassos en els que el rebot ofensiu permetia als locals monopolitzar l’atac per acabar sumar un punt més des del tir lliure i deixar un 37-35 que ho deixava tot obert de cara al segon temps. La pitjor notícia era la lesió de turmell del pivot David Kristensen, que el deixava fora del partit.

L’únic pivot disponible, Ousmane N’Dour, empatava el partit després d’un rebot ofensiu en començar el tercer quart. Però la iniciativa era dels locals, que tornaven a avançar-se (44-37). L’antídot tornava a ser Plitzuweit, primer amb el seu tercer triple, després amb una assistència a N’Dour i finalment amb una penetració que escurçaven la distància fins als 3 punts.

La defensa blava aixecava el to, però les bones lectures dels locals els donaven l’oxigen que els permetia ampliar l’avantatge i assolir la màxima diferència a 3 minuts per al final del quart, 56-47, una escletxa que un triple de Lafuente i una cistella de l’argentí Fausto Ruesga ampliaven fins al 61-48 un minut i mig després. Els locals encara podrien ampliar la renda des del tir lliure per tancar el quart amb un 64-49 que els deixava la victòria ja molt encarrilada.

Un triple d’Adri Duch, dos tirs lliures d’Àlvaro Fernández Mena i un d’Ousmane N`Dour obrien els últims 10 minuts posant als tarragonins just a la barrera psicològica dels 10 punts. El base andalús la rebaixava amb un llançament acrobàtic per posar el 66-57 a 7 minuts i mig per al final. La defensa blava posava en dificultats l’endreçat atac castellonenc i Plitzuweit assitia per a l’esmaixada d’N’Dour que posava els del Serrallo ja a només 7 punts.

A menys de 6 minuts per al final, el segon triple d’Adri Duch acostava el CBT fins al 68-62. La resposta arribava amb un nou triple de Palazuelos, que responia AJ Plitzuweit. L’escorta del Benicarló acceptava el desafiament i connectava el seu cinquè encert des dels 6,75 tornant a posar les coses al seu lloc per als interessos del seu equip.

Amb menys de 3 minuts per al final del partit i la diferència estancada en els 8 punts, el desencert dels visitants li posava la catifa vermella a un equip que destaca per saber gestionar els avantatges. Un alley hoop d’AJ Plitzuweit per a N’Dour feia creure en el miracle, però Lafuente feia de Lafuente en el tram final i donava als seus la tranquil·litat necessària per assegurar la victòria amb el 79-73 del final del partit.