Dayan Torres i Denys González, cubans al rescat del SPiSP

Ja han arribat. Finalment, els fitxatges cubans han superat els mesos de lluites burocràtiques per aconseguir el visat i ja es troben sota les ordres del tècnic del CV Sant Pere i Sant Pau, Vlado Stevovski. Ha sigut tota una odissea sumada a un inici de curs accidentat amb tres derrotes, però el conjunt tarragoní per fi té tota la plantilla a la seva disposició per a afrontar el repte de la Superlliga 1 en plenes facultats. Dayan Torres i Denys González són l’esperança cubana del conjunt tarragoní i tots dos aterren amb una il·lusió contagiosa.

Dayan Torres era la peça que més trobava a faltar l’equip. El cubà és receptor i farà parella amb Pablo Rosales que, als 17 anys, es va encarregar de la tasca important que implica la seva posició a l’esquena durant els tres partits de lliga. Torres va aterrar amb Denys el darrer dissabte i, hores després, ja va sumar els primers minuts amb la samarreta cooperativista.

Van ser uns primers minuts de tempteig, on va ajudar al blocatge, però tenir-lo a la pista ja va ser un alleujament per a Vlado Stevovski. De fet, el tècnic va destacar a Diari Més que «poder comptar amb ells significa fer un pas endavant per millorar la qualitat dels entrenaments i el nostre joc». El tècnic macedoni no va aturar-se per gaudir de les bones notícies i va subratllar que ja està aplicant el mètode Stevovski: «He preparat un pla de treball específic per a ells. Necessiten millorar el físic i s’han d’adaptar al sistema i a la manera de treballar».

Stevovski va posar l’ull sobre els dos jugadors cubans perquè complien les exigències d’un club modest com el Sant Pere i Sant Pau: Són competitius, amb projecció ganes de fer-se un lloc a la categoria i assumibles per a l’entitat.

«L’oportunitat de la meva vida»

Aquesta gana la van demostrar des del primer moment. Dayan Torres va descriure la seva arribada a Tarragona com «l’oportunitat de la meva vida». El CV Sant Pere i Sant Pau és la primera experiència del receptor fora de Cuba. Allà, va jugar al Cienfuegos de Cuba així com en totes les categories inferiors de la selecció. Ara, afronta el repte amb il·lusió: «La proposta em va arribar el mes de maig per part de l’entrenador Vlado. És la meva primera experiència com a jugador contractat i vaig explotar d’alegria quan em van donar la notícia», va assegurar.

El cas de Denys González és diferent. El receptor cubà ha tingut experiències exòtiques a la seva carrera després de sortir de Cuba per a jugar a Dubai i, l’any passat, a la Superlliga de la Xina. González va destacar que «volia jugar a Espanya. És una lliga bastant competitiva».

Per arribar fins aquí, els cubans no només van haver de sobrevolar l’oceà Atlàntic, sinó que també van haver de superar tota una odissea burocràtica. Tots dos van esperar mesos i mesos al consolat espanyol a l’Havana per aconseguir el visat per a poder arribar a Tarragona. González va lloar el treball del club per solucionar el problema: «Va ser un procés molt tediós, però el club va treballar molt perquè poguéssim estar aquí, així que ara toca treballar fort».

Els cubans arriben al rescat del Sant Pere i Sant Pau després de tres derrotes en els tres primers partits de la temporada. Torres i González prometen treball i ganes. Fins i tot, Torres es va mostrar ambiciós i va apostar que «l’equip té nivell per estar entre els tres primers i classificar-se per al play-off».

Dayan Torres i Denys González ja formen part de la família del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau. Plegats, buscaran superar el repte de la Superlliga 1, ara sí, amb plenes capacitats.