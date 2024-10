El tarragoní Tonet Sants, campió de Catalunya per quart any consecutiu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El tarragoní Tonet Sans es va proclamar el darrer diumenge campió de Catalunya de pàdel per quart any consecutiu. D’aquesta manera, Sans va demostrar una vegada més que, amb Enric Sanmartí, no hi ha ningú que pugui aturar el seu regnat en territori català.

Amb tot, el tarragoní no ho va tenir gens fàcil per posar-se la corona. Els campions van haver de suar a les instal·lacions del Club Junior 1917 de Sant Cugat. Sans i Sanmartí es van adjudicar en dos sets la final davant dels subcampions, Roger Aromí i Ferran Insa, per un resultat de 7-5 i 6-4. En el primer partit, l’alta intensitat de la final va obligar el tarragoní a portar el duel al tie-break, on el set es va decidir amb victòria de Sans. La gestió va ser més eficient en el segon set i, tot i que Aromí i Insa van plantar batalla, Sans-Sanmartí es van emportar la victòria.

D’aquesta manera, Sans va sumar el quart trofeu de forma consecutiva, mentre que Enric Sanmartí va assolir el seu setzè títol. «És la quarta final consecutiva que guanyem i sempre és especial que la competició sigui el Campionat de Catalunya. Estem molt contents», va destacar Sans en acabar la final.

La competició catalana va aplegar a més de 350 parelles, algunes també van tenir presència tarragonina amb el vallenc Guillem Figuerola.

D’altra banda, la final femenina va enfrontar a Noa Cánovas i Andrea Ustero davant de Marina Guinart i Lucía Sainz. El primer set va caure del cantó de les subcampiones per 3-6. Ara bé, en el segon i en el tercer, Ustero-Cánovas van treure la seva millor versió i s’han imposat per 6-3 i 6-2.

Aquest és el segon Campionat de Catalunya Absolut Open Plasticband per Ustero, que defensava la corona aconseguida el 2023, i el primer per Noa Cánovas que va disputar la seva primera final. En acabar el duel totes dues van expressar la seva satisfacció «hem sabut resoldre les dificultats de perdre el primer set, ens hem refet i fent el nostre joc hem acabat decantant la final al nostre favor. Estem molt contentes per haver aconseguit el títol i ho dediquem als qui sempre ens fan costat en el nostre dia a dia».

El curs no s’ha acabat

Aquests darrers mesos del 2024 encara presenten reptes per al tarragoní Tonet Sans. Tot i que el circuit català ja ha finalitzat, Sans tornarà a aparèixer en el circuit internacional de Premier Padel. De fet, el padelista participarà en els dos tornejos a l’Orient Mitjà. Concretament, jugarà el Dubai Premier Padel del 3 al 10 de novembre i el Kuwait City Premier Padel del 9 al 17 de novembre. Finalment, Tonet Sans tancarà el curs disputant el Milano Premier Padel.

Aquesta temporada ha disputat la majoria de circuits amb David Gala, però van acabar per separar els camins. La darrera prova, el Premier de París, la va disputar amb l’argentí Eduardo Torre.

Finalment, el seu acompanyant en els pròxims tornejos a l’Orient Mitjà i a Milà serà el padelista madrileny Miguel González.