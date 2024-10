Més de 3.000 persones participen en una 9a Women Race El Corte Inglés de rècord

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona es va tenyir ahir del blanc més solidari en una novena edició de rècord de la Women Race El Corte Inglés. Més de 3.000 persones van córrer contra el càncer en una cursa de cinc quilòmetres en la qual va regnar l’emoció i l’esport. La guanyadora va ser Stella Beazzutti, no podia ser una altra perquè la corredora ja ha vençut aquesta cursa en quatre ocasions i, enguany, va aconseguir baixar el cronòmetre dels vint minuts assolit una marca de 19’41’’. Al podi la van acompanyar María Jesús Díaz-Cano i Anna Milán Jurado.

Això sí, la Women Race no va ser únicament una competició. Ahir, es va convertir en ja tot un esdeveniment esportiu tarragoní solidari. A dos quarts de deu del matí la rambla Lluís Companys es va omplir amb una marea blanca contra el càncer, el color escollit de la samarreta oficial de la cursa. Parelles, grups d’amigues de totes les edats i famílies senceres, algunes empenyent el cotxet i, d’altres, acompanyades del seu gos, van completar la cursa caminant, trotant o corrent. Hi havia cabuda a totes les modalitats, perquè cadascú va afrontar la Women Race amb els seus objectius personals, però amb el mateix sentiment.

Algunes, com la Montse, va afrontar el circuit caminant «amb molta alegria i molta emoció per una bona causa». D’altres, com la Begoña i l’Alícia van córrer «per veure si podem baixar el cronòmetre de l’any passat». Totes dues, com la gran majoria de participants de la Women Race, van patir la malaltia de ben a prop, sigui en familiars propers, amics, coneguts, o en elles mateixes. Amb el ritme de la cançó I Will Survive, les corredores es van preparar mans en l’aire per engegar la cursa. No van faltar tampoc el conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez i també Bito Fuster, així com el conseller d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Mario Soler.

Durant deu minuts, un degoteig constant de persones van sortir caminant, i corrent, alguns en zig-zag per avançar posicions, de la rambla Lluís Companys. L’escenari va ser el millor, perquè els cinc quilòmetres de la cursa van recórrer els llocs més emblemàtics, sortint des de la rambla Lluís Companys, passant per l’Amfiteatre, la plaça de la Font i tocant ferro al Balcó del Mediterrani, abans de tornar al punt de sortida.

La gran participació es va veure tant en el moment de sortida com l’arribada, perquè la guanyadora Stella Beazzuti va travessar la línia de meta en 19 minuts i 14 segons. En acabar la cursa, Beazzuti va destacar que «córrer en la Women Race sempre m’agrada. Correm per donar visibilitat a la malaltia i també ho fem per aquelles persones que ja no ho poden fer». A més, va afegir que «he perdut familiars per aquesta malaltia. L’any que ve tornaré a córrer».

Cadascú va viure els metres finals amb emoció. Algunes competidores van apostar per fer un sprint, mentre que altres van travessar la meta agafades de les mans. També hi va haver una bona participació masculina, però no va optar a premi.

La 9a Women Race El Corte Inglés va augmentar en participació i apunta a continuar creixent any rere any. Tota la recaptació de la cursa va anar destinada a l’Associació Contra el Càncer en Tarragona, una entitat que dedica els esforços en sensibilitzar i acompanyar les persones que pateixen la malaltia, així com finançar investigacions oncològiques. La cursa va comptar amb patrocinadors i col·laboradors com BMW Oliva Motor i l’Ajuntament de Tarragona, entre altres.