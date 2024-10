Swim For ELA lliura 30.000 euros a AdELA Madrid i 20.000 a la Fundación Luzón

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La 3a travessa solidària Swim For ELA del passat 11 de maig va ser un èxit sense precedents. Hi van participar un total de 254 nedadors, 43 embarcacions, 33 voluntaris i molts col·laboradors que van fer possible una recaptació per a la investigació de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica que va arribar gairebé als 150.000 euros, convertint-se en un rècord de recaptació en una prova solidària a Espanya. Aquesta quantitat s’ha repartit entre diferents associacions que es dediquen a la investigació d’aquesta malaltia. Ahir, membres de Swim For ELA, liderats pel tresorer i malalt d’ELA Siscu Morell, van fer el lliurament de dos xecs per import de 30.000 euros a l’Associació adELA de Madrid i un de 20.000 euros a la Fundación Luzón.

Morell va manifestar que «la immensa satisfacció que representa poder contribuir des de Cambrils a ajudar als malalts i familiars d’ELA amb aquestes aportacions. Ens queda encara molta feina per fer i continuarem treballant per aconseguir més recursos i més compromisos de les administracions».

Fins ara, Swim For ELA ha destinat 70.000 euros al laboratori de la Dra. Mònica Povedano, per a la investigació i recerca de l’ELA, 20.000 euros a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls, 14.481 euros a la Unitat d’histologia i neurobiologia de la URV.