La 33a Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona estrenarà un nou recorregut més cèntric

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona ja ho té tot a punt per a la Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona que enguany arriba a la 33a edició i estrenarà un nou recorregut més urbà i més cèntric. La cursa se celebrarà el diumenge 3 de novembre a partir de les 9 hores i, per primera vegada, la sortida i l'arribada es farà des de la cruïlla entre els carrers Vidal i Barraquer i Torres Jordi, al tram lateral del pavelló i piscina municipal de la Part Baixa i el Serrallo.

També per primera vegada, la Mitja Marató es completarà fent dues voltes a un recorregut que recorrerà les vies i les places més emblemàtiques del centre de la ciutat com són la plaça Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i la plaça Unesco; i, després de diversos anys, tornarà a transcórrer per la Via Augusta. També passarà per primera vegada per la Vall de l'Arrabassada per enfilar cap al passeig marítim Rafael Casanova.

Una altra novetat del recorregut és que enguany només s'arribarà fins al moll de Llevant del passeig de l'Escullera i es tornarà pel Moll de costa fins a arribar al carrer Vidal i Barraquer. El circuit de la cursa de 10 quilòmetres serà el mateix, fent una volta i sense el tram del passeig de l'Escullera.

Durant la presentació, el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, ha destacat el nou itinerari, «un recorregut més atractiu que s'ha adaptat a les preferències dels participants». «És la cursa més emblemàtica i amb més tradició de Tarragona en la qual esperem la participació de 1.500 persones, el màxim de participants admesos», ha subratllat Soler.

Les inscripcions per participar es poden fer a través del web de l'esdeveniment on també es troba tota la informació sobre la Mitja Marató i la cursa de 10 quilòmetres. Tarragona Esports obsequiarà les persones participants amb una samarreta tècnica commemorativa.

Conveni entre Tarragona Esports i Carburos Metalicos

Per segon any consecutiu, Tarragona Esports i Carburos Metálicos, companyia líder al sector de gasos industrials i medicinals a Espanya que forma part del grup Air Products, han signat un conveni per tal que la companyia esdevingui la principal patrocinadora de la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona.

Un any més, l'esdeveniment també compta amb el patrocini de La Caixa i amb la col·laboració de Bon Preu i Esclat, Coca-Cola, Ruzafa, Automàtic Tarraco, Port de Tarragona, Hyundai, Tarragona Turisme, Protecció Civil i voluntaris Apifv, Return to play, l’Associació de veïns del Port, el Club Atletisme Tarragona i Club Tennis Tarragona.