Tot a punt per a la IV Cursa Inclusiva i Adaptada de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona ja ho té tot a punt per a la 4a edició de la Cursa Inclusiva i Adaptada que tindrà lloc el pròxim dissabte 26 d'octubre, a partir de les 11 hores, des del Parc del Francolí. La cita esportiva, organitzada per diverses entitats de l'àmbit de la discapacitat amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i el Consell Esportiu del Tarragonès, està oberta a persones de totes les edats amb i sense discapacitat.

Es podrà participar en les modalitats de cadira de rodes o caminador i triar recorregut en línia recta amb distàncies adaptades (20, 40 i 60 metres) i un recorregut no adaptat d'1 quilòmetre al voltant del parc. Es tracta d'una cursa no competitiva i sense temps màxim per acabar el recorregut.

«Estem molt contents de tornar a col·laborar en aquesta gran cita esportiva, una jornada que tornarà a evidenciar que l'esport no només és salut, sinó que també ens iguala i ens reforça la confiança amb nosaltres mateixos. Hem de continuar treballant per fer accessible l'esport per a tothom, és una de les prioritats de Tarragona Esports», ha manifestat el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, en el transcurs de la presentació de l'esdeveniment que ha tingut aquest dimecres.

«En aquesta cursa es poden veure en acció tots els valors de l'esport com a eina d'inclusió», ha destacat per la seva banda la consellera de Diversitat Funcional i Discapacitat, Cecilia Mangini, qui ha recordat que l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa diverses accions, com ara el carrer del silenci durant les festes de Santa Tecla i la geganta Frida, amb l'objectiu de fer una societat més igualitària i més inclusiva.

El vicepresident executiu del Consell Esportiu del Tarragonès (CET), Pere Valls, ha explicat que «és una satisfacció participar un cop més en aquest gran esdeveniment» i ha destacat que des del CET «treballem perquè l'esport arribi a tothom i de la millor manera possible» i ha lloat la tasca «de tot el personal voluntari».

Finalment, la responsable de la Fundació Onada i coordinadora de la cursa, Elena Rodríguez, ha recordat que «no es tracta d'una activitat per persones amb discapacitat, sinó d'un esdeveniment esportiu i lúdic obert a tothom i perquè tothom pugui veure la capacitat de superació dels participants».

L'esdeveniment disposarà d'espais de calma, lavabos adaptats, activitats inclusives i tot el necessari per gaudir de l’esport d’una forma tranquil·la, segura i inclusiva. La zona en la qual es desenvoluparan les curses estarà senyalitzada amb cartells amb pictogrames per facilitar l’accessibilitat i la comprensió de l’entorn.

La inscripció per participar en la quarta edició de la Cursa Inclusiva i Adaptada de Tarragona és gratuïta i està oberta fins al pròxim 21 d'octubre en aquest ENLLAÇ. En recollir el dorsal, cada participant rebrà una bossa amb obsequis i, en acabar, una medalla.

L’esdeveniment compta amb la participació de les entitats socials i educatives de Tarragona del sector de la discapacitat com la Fundació Onada, Fundació Estela, AMPA del Centre d’Educació Especial Sant Rafael, AMPA del Centre d’Educació Especial Estela, Ampa de l’Escola Solc i AMPA del Col·legi de les Dominiques de Tarragona, Associacions Astafanies i Todos en Azul i escola SOLC; i el suport de l’Ajuntament de Tarragona, el Consell esportiu del Tarragonès, el Consell de la Discapacitat, la Federació Catalana d’Atletisme. Des de l'organització es convida a sumar-s’hi a la ciutadania, empreses, voluntariat i resta d’entitats socials del territori.

La Fundació Onada ha coordinat l’organització de la cursa juntament amb el Consell Esportiu del Tarragonès, el Club Gimnàstic de Tarragona i Tarragona Esports; i ha facilitat la ubicació al Parc Francolí, gestionat pel personal del Centre Especial de Treball de la fundació, que s’ocupa de la jardineria i neteja del parc, de la guingueta i de l’aparcament municipal. També col·laboren el Port de Tarragona, Europe Direct Tarragona, BIC i supermercats Esclat, amb diferents aportacions per a les curses.