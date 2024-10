L’home més fort de la Pobla de Montornès és l’alcalde

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Francesc Larios és, oficialment, l’home més fort de la Pobla de Montornès. En les eleccions municipals del 2023, va obtenir el poder polític en assolir la majoria absoluta amb 6 regidors amb ERC. El darrer dissabte, va ratificar que també té el poder físic, convertint-se en l’home més fort de la Pobla de Montornès després de guanyar el torneig de força del municipi del Baix Gaià.

Enguany va ser la segona edició d’una competició que s’emmarca dins de les Festes de la Pigota de la Pobla de Montornès. L’ideòleg és el regidor d’Esports del municipi, Èric Vicens, conegut per ser, en diverses ocasions, campió del món de press banca i contendent a home més fort d’Espanya en el passat. Ara, però, es va centrar només amb les tasques d’organització i supervisió i els protagonistes van ser cinc competidors del municipi, una dona i quatre homes, entre aquests, l’alcalde Larios.

«Quan el Vicens va proposar la creació del torneig no li vaig donar temps per reaccionar. Em vaig apuntar de seguida. Sempre m’ha agradat competir i aquesta era una iniciativa molt vistosa que podia engrescar el poble», va destacar el batlle.

Enguany va revalidar un títol que ja va aconseguir l’any passat i els seus competidors van ser veïns del poble. Això va ser «una doble motivació» per assolir el trofeu, va indicar Larios. L’objectiu de la competició sempre ha sigut que estigui a l’abast popular.

De fet, entre els competidors d’enguany no hi havia cap professional, sinó que el batlle s’enfrontava a un pagès i un electricista, entre altres. «Va haver-hi un total de quatre proves amb objectes quotidians, res professional. Tothom les va completar, va guanyar el més ràpid en superar els reptes», va apuntar el regidor Èric Vicens.

La primera va ser la més vistosa. Els competidors van haver d’arrossegar durant 20 metres un camió de la brigada municipal de 3.000 quilos. El guanyador d’aquesta va ser l’alcalde Larios, qui va destacar que «va ser la que més vaig gaudir. Cada competidor intentava completar-la a la seva manera i també va ser la que més va engrescar a la gent. Segurament perquè trobaven entretingut veure a l’alcalde tot vermell i suant arrossegant un camió [riu]».

En la segona prova, la força i l’equilibri es van unir quan els competidors van haver de completar un circuit en zig-zag amb un carretó carregat amb més de 50 kg. Posteriorment, l’alcalde es va afrontar a la que, segons ell, va ser la més dura: aixecar i col·locar al camió objectes pesants com bidons de 60 kg, un tronc de 60 kg i una roca de 40 kg.

El batlle va assenyalar «va ser la més dura. Mentre que la resta de proves eren bastant lineals, consistien en aguantar un circuit de diferents metres, aquesta obligava a ser més constant aixecant els objectes». De fet, aquesta va ser l’única que va quedar segon.

Finalment, el concurs va tancar amb un recorregut de 40 metres amb dues estructures de ferro de 60 kg, una a cada mà. En aquesta, Larios va tornar a guanyar i va revalidar el seu títol d’home més fort de la Pobla de Montornès. El torneig va tenir una gran expectació, més que l’any passat. De fet, el batlle va sortir satisfet perquè «aquest campionat és l’exemple que, fent servir l’enginy i voluntat, es poden fer coses molt atractives. A la gent li va agradar, això es va veure amb l’expectació. Aquestes activitats valen la pena cuidar-les».

A més, va engrescar a la gent del poble i voltants a participar en la pròxima: «Moltes persones es van apropar amb ganes de participar, però no van atrevir-se per tenir aquest punt de por per si no són capaços de superar les proves. Els animo a apuntar-se perquè el més important és passar una jornada divertida i completar les proves sense pressa». Un any més, Larios pot viure tranquil com l’home més fort de la Pobla de Montornès.