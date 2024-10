La tercera Mitja Marató de Vila-seca incorpora una nova cursa de 5k

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

A poc més d’una setmana perquè se celebri la 3a Mitja de Vila-seca, els organitzadors de la competició, el Club Runners Vila-seca, mostraven la seva satisfacció pel bon ritme d’inscripcions. Ho feien durant la presentació de la Mitja, que es va celebrar el passat divendres a la Pineda.

«En les primeres edicions l’objectiu era difícil. A dia d’avui podem afirmar, orgullosos que ja hem superat les 660 inscripcions», afirmava Oriol Rius en nom del club. En la presentació va estar acompanyat d’Alberto Miguel Bartolomé, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Vila-seca i Javier Duce, director de Spa&Sports Aquum.

Enguany la Mitja se celebrarà diumenge 20 d’octubre, i presenta alguna novetat. Així, a més de les curses de 21k i 10k, enguany la vila-secana ha programat una competició de 5k «amb pràcticament zero desnivell, pensada especialment per als velocistes». Una altra novetat d’enguany és la celebració d’una cursa Special, de 660 metres de recorregut, així com la complicitat de la competició amb l’Associació Astafanias. Per això, part de la recaptació de les inscripcions es destinarà a l’entitat vila-secana, que treballa per donar suport a persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament, així com a les seves famílies.

Un recorregut singular

La resta de la Mitja seguirà, a grans trets, el patró de l’edició passada. Així, la línia de sortida i d’arribada serà el pàrquing del Complex Esportiu de Vila-seca, i el recorregut transcorrerà per alguns dels punts més emblemàtics del municipi, com el Raval de la Mar, el Castell, el Celler, el Santuari de la Mare de Déu de la Pineda o el Grup escultòric del passeig Marítim. Enguany, el tret de sortida el donaran els Trabucaires del Comú i, al final de la jornada hi haurà animació i djs.

Pel que fa a la samarreta d’aquesta edició, s’ha apostat pel color vermell i un disseny i un lema (Ens mou el cor) que apel·len a aquest òrgan, tant en l’àmbit de la salut com en el sentit més emocional.

Les inscripcions per a la tercera Mitja Marató de Vila-seca estaran obertes fins dijous a la mitjanit o quan s’arribi als 1.000 inscrits comptant totes tres curses.