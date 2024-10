El CV Sant Pere i Sant Pau ensopega a la pista del Tenerife (3-0)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Intercap ASISA Tarragona SPiSP va ensopegar en la primera sortida de la temporada contra el Cisneros Alter Tenerife (3-0). Els de Vlado Stevovski es van trobar un duel d’altura contra un equip que aspira a lluitar per la zona noble de la classificació. Amb tot, malgrat les baixes i els jugadors amb molèsties físiques, el Sant Pere i Sant Pau va competir.

Liderats per Gerard Osorio, els rojillos van convertir un 15-7 inicial en un 21-19, donant guerra a un conjunt illenc que va acabar per tancar el primer set mitjançant el seu jugador estrella Víctor Nogueira. En el segon set el ritme va canviar. Els d’Stevovski van sortir amb tot i van mantenir la igualtat durant tot el joc. Fins i tot, un bloqueig de Julián García-Torres posava els cooperativistes per davant (17-18). Amb tot, els locals van acabar emportant-se el set.

Perdre el segon va esgotar físicament i mentalment als tarragonins que van acabar caient 3-0 en un tercer set que es va decantar clarament per al conjunt local amb un contundent 25-13