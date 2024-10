Tarragona tornarà a nedar contra el càncer en la 3a edició de l’Oncoswim

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La platja de l’Arrabassada de Tarragona tornarà a ser el dissabte 19 d’octubre la seu solidària de la tercera edició de l’Oncoswim Tarragona. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació Aigües Obertes l’Arrabassada (XINA), i el Club Natació Tàrraco, va començar l’any 2022 amb una gran participació. La tradicional travessia de natació d’aigües obertes solidària destina tots els beneficis que es recapten van destinats a la investigació contra el càncer, tot coincidint amb el Dia Mundial Contra el Càncer de Mama.

En aquesta tercera edició, els nedadors recorreran els pocs més de 1.800 metres d’una prova no competitiva per recaptar fons per a la lluita contra el càncer. L’any passat, la jornada va aplegar gairebé 200 participants i, enguany, esperen superar amb escreix aquesta xifra. L’esdeveniment està obert a tots els nedadors i les inscripcions encara es poden dur a terme a través de la pàgina web.

A més, com a novetat, enguany més enllà de la travessia també se celebrarà la primera marxa aquàtica. Es tracta d’una modalitat esportiva que té com a objectiu el reforç muscular i cardiovascular. En aquest sentit, l’esdeveniment es va ampliant i sumant noves iniciatives relacionades amb el mar. Aquesta està organitzada de la mà de l’Associació Marxa Aquàtica Baix Gaià.

Tots els diners que es recaptin amb les inscripcions van destinats a l’Associació Espanyola Contra el Càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre, i la Lliga Espanyola contra el Càncer de Tarragona i les Terres de l’Ebre. L’any passat la jornada solidària va aconseguir recaptar més de 3.000 euros i des de l’organització esperen poder arribar a la xifra de 4.000 euros de recaptació.

Èxits anteriors

L’Oncoswim es va estrenar el 2022 amb la primera travessia solidària. Llavors, l’esdeveniment d’Aigües Obertes Xina i el CN Tarraco, va recaptar 2.366 euros. En aquesta primera edició es va superar la xifra de 160 nedadors i nedadores es van apuntar i més de 30 persones van col·laborar amb el Dorsal 0.

L’any passat, l’Oncoswim va augmentar a gairebé 200 participants i, des de l’organització, esperen que aquest esdeveniment ja consolidat trenqui una nova barrera amb la novetat de la primera marxa aquàtica.