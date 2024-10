El reusenc Jordi Cervera completa la travessia entre Grècia i Turquia

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El reusenc Jordi Cervera va completar ahir el repte de la travessia entre Europa i Àsia. Concretament, Cervera va completar els 17,5 quilòmetres que separen l’illa de Rodes (Grècia), amb el port de Marmaris (Turquia) amb un temps de 6 hores i 25 minuts.

D’aquesta manera, el nedador reusenc suma una nova travessia en el seu historial després de completar l’Estret de Gibraltar, el Canal de la Mànega i la travessia entre Capri i Nàpols. Cervera va completar aquesta sol·licitada travessia en el marc del grup Neda el Món.

En total hi van participar disset nedadors de diferents nacionalitats dividits en quatre grups. Cadascun d’aquests tenia un veler encarregat de ser assessorament i tots duien un neoprè, no per la temperatura de l’aigua, com per evitar incidents amb les meduses.

Cervera va assenyalar que el seu dia va començar ben aviat: «A dos quarts de sis ja era present al port de Rodes preparat per a la sortida. Aquesta va ser a les 6.30 hores. Vam sortir aviat per prevenció, perquè ens van avisar que, arribant a Turquia, el vent seria important».

El reusenc va invertir un total de 6 hores i 25 minuts en completar la ruta. En aquest trajecte es va trobar avançant durant la primera hora a la foscor, acompanyat dels cinc nedadors que formaven part del seu grup. La resta del trajecte no va ser gens fàcil, de fet, Cervera es va haver d’esforçar de valent per arribar a la costa de Turquia.

El grup del reusenc es va trobar en arribar a la costa turca amb uns forts corrents d’aigua: «Vam notar que el mar havia canviat. No fèiem més que nedar i no avançàvem, només veiem les muntanyes de Turquia a l’horitzó».

D’aquesta manera, Cervera va afegir que «per evitar els corrents vam haver de virar el recorregut traçant un arc per batre al corrent i batre el repte. Així doncs, calculem que al final vam haver de recórrer gairebé vint quilòmetres i mig, compensant els corrents».

D’aquesta manera, Cervera es va mostrar «satisfet» per poder sumar una travessia més al seu palmarès perquè «el repte entre Rodas i Marmaris és un d’aquests que tot nedador d’aigües obertes vol fer una vegada a la vida».

Dedicat a Siscu Morell

La gesta aconseguida pel nedador reusenc va estar dedicada al cambrilenc Siscu Morell impulsor, juntament amb Cervera, de l’associació Swim for ELA. Aquesta és una organització sense ànim de lucre que promou la qualitat de vida de les persones diagnosticades amb ELA recaptant fons per oferir suport als malalts i als seus familiars.

«Aquesta travessia la dedico a Siscu Morell i a l’associació Swim for ELA. Sempre em genera una il·lusió especial poder donar visibilitat a aquesta malaltia i donar suport a tots el que la pateixen», va subratllar Cervera. De fet, durant l’esdeveniment i abans de ficar-se a l’aigua, el reusenc va lluir una samarreta en la qual es llegia el lema «la meva braçada, la teva esperança». Finalment, Jordi Cervera va voler agrair a l’organització Neda el Món i al seu gerent, Marc Caballé.

Pròxims reptes

El reusenc no s’atura i el pròxim repte el té aquest mateix cap de setmana a Calella nedant la travessia Radikal ocean52.