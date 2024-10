Doblet de Catalunya al Campionat d’Espanya amb gran presència tarragonina

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona va tenir una gran presència en l’històric doblet aconseguit per la selecció de Catalunya de pàdel al Campionat d’Espanya per Seleccions Autonòmiques celebrat a Múrcia. Els catalans van aconseguir la doble corona amb victòries tant en absolut masculí com en absolut femení. Cinc jugadors tarragonins van ser protagonistes: els tarragonins Tonet Sans i Ainara Pozuelo, el vallenc Guillem Figuerola, l’altafullenca Anna Ortiz i la vila-secana Alba Gallardo.

El format del torneig establia cinc partits simultanis en els quals cada victòria valia un punt. L’eliminatòria va ser al millor de tres. En la categoria femenina, Alba Gallardo i Ainara Pozuelo van fer parelles per col·laborar amb la primera victòria de Catalunya del torneig. Amb un doble 6-3, la vila-secana i la del barri de Sant Pere i Sant Pau van assolir un punt crucial per classificar a la selecció a les semifinals.

Allà esperava la selecció andalusa i l’altafullenca Anna Ortiz va entrar en escena. El seu duel a les semifinals es va allargar al tercer set amb un 6-3 i 4-6, però abans d’acabar el tercer, Catalunya ja havia aconseguit els tres triomfs necessaris i, per tant, es va donar el seu partit per acabat. Ortiz va tornar a donar guerra a la gran final quan, de la mà de Sara Pujals, es va emportar una victòria per la via ràpida amb un doble 6-2 per donar el títol a Catalunya.

Pel que fa a la categoria masculina, el tarragoní Tonet Sans i el vallenc Guillem Figuerola van ser els representants. La selecció catalana absoluta es va haver d’enfrontar contra el vigent campió, València, a la primera ronda. Allà, Tonet Sans va aconseguir el primer punt amb un 6-3 i 7-5 amb Aitor Garcia. A les semifinals, la parella formada per Sans i Figuerola va caure contra la de les Illes Balears, però Catalunya va accedir a la final. El tarragoní va tenir el privilegi d’assolir el punt definitiu. El partit es va allargar, amb un 6-4 i 2-6, el tercer quart seria el que decidiria quina selecció es posaria la corona. Finalment, Sans i Garcia es van emportar el partit amb un 4-6 al tercer set.

El jugador tarragoní va destacar que «el camí no ha sigut fàcil, i menys a la final contra una selecció de Madrid que tenia reforços de nivell que van venir només per jugar la final de diumenge». A més, va destacar que «Feia deu anys que la selecció masculina no guanyava el títol. Ara ho hem aconseguit per partida doble, perquè també ha triomfat la femenina, així que és una fita històrica».

Els quatre tarragonins tanquen la temporada amb Catalunya amb un somriure. A l’horitzó queda el Mundial absolut i tots quatre volen un bitllet per participar-hi.