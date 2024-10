El Nou Estadi repeteix com a seu inaugural de LaLiga Genuine

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La setena edició de LaLiga Genuine, la primera lliga de futbol del món per a persones amb discapacitat intel·lectual, es disputarà aquest any en sis ciutats espanyoles: Tarragona, València, A Corunya, Vila-real, Burgos i Bilbao. Amb un total de 47 equips registrats i més de 1.200 jugadors i jugadores, la temporada 2024-2025 es presenta com una celebració de la diversitat i la inclusió.

LaLiga Genuine, creada per LaLiga a través de la seva Fundació, s'ha convertit en un referent internacional en l'esport inclusiu. Aquesta competició pionera promou la integració de persones amb discapacitat intel·lectual a la societat a través del futbol, i ha rebut nombrosos reconeixements tant d'organismes públics com privats.

La lliga es disputarà en quatre fases repartides en sis seus diferents. La jornada inaugural tindrà lloc a Tarragona del 22 al 24 de novembre, amb el Nàstic de Tarragona com a amfitrió al Nou Estadi Costa Daurada i al Futbol Salou Sports Center. La competició culminarà a Bilbao, on l'Athletic Club rebrà els 47 equips a les seves instal·lacions de Lezama entre el 30 de maig i l'1 de juny per a les emocionants fases finals.

València i A Corunya acolliran la segona fase, mentre que Vila-real i Burgos seran les seus de la tercera. Cada fase ofereix l'oportunitat de competir no només per la classificació esportiva, sinó també pels prestigiosos premis de Fair Play, que es repartiran entre els grups «Compañerismo» i «Respeto».