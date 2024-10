L’Hospitalet de l’Infant acollirà el Campionat de Catalunya Absolut de balls Estàndards i Llatins

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hospitalet de l’Infant serà la seu del Campionat de Catalunya Absolut d’Estàndards i Llatins, organitzat per la Federació Catalana de Ball Esportiu amb la col·laboració del CBE Wapachá i l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Aquest esdeveniment esportiu tindrà lloc el cap de setmana del 5 i 6 d’octubre, a partir de les 9 h, al pavelló municipal, ubicat al carrer Tivissa 6.

En aquest escenari està previst que hi competeixin uns 400 ballarins i ballarines de totes les categories i nivells, entre el Campionat de Catalunya de parelles, clubs i individual (Solo) i les competicions associades (Copa Catalunya, Copa Federació, Open Juvenil i Copa Federació de Balls Caribenys), segons ha explicat el president de la Federació, Josep Maria Moreno.

Cal tenir en compte, segons ha explicat Moreno, que més de la meitat dels participants són menors, que aniran acompanyats pels seus familiars, per la qual cosa es calcula que aquest campionat aplegarà entre 700 i 800 persones, a més del públic.

Precisament, la regidora d’Esports, Yolanda Marqués, ha destacat la repercussió econòmica i turística que tindrà aquest esdeveniment per al municipi i també el fet que tant els visitants com els veïns podran gaudir d’un «espectacle esportiu de qualitat», que inclourà una exhibició de ball a càrrec d’una parella que va en cadira de rodes.

Per als veïns empadronats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant l’entrada serà gratuïta. Per a la resta de persones, el preu de l’entrada serà de 12 euros/dia. L’accés serà gratuït per als infants de fins a 5 anys; i costarà 5 euros als infants de fins a 9 anys i als majors de 65 anys. Les entrades es podran comprar al mateix pavelló esportiu.

Dins de la disciplina d’Estàndards s’inclouen les modalitats de ball següents: vals anglès, tango, vals vienès, slow fox i quickstep; i dins de la disciplina de Llatins, la samba, el txa-txa-txa, la rumba bolero, el pas doble i el jive.