Les Ganxets de Reus brillen en el debut dels nous fitxatges

El Club de Tennis Ganxets Costa Daurada ha encetat un any ambiciós de la millor manera possible. Les reusenques jugaran enguany a la Superdivisión femenina, la màxima categoria a nivell nacional, la Copa de la Reina i l’Europe Cup. Com va destacar el seu president, Joan Carles Virgili: «La nostra aspiració és lluitar pels podis en totes les competicions». I han començat amb el bon camí, superant per 4-0 al Linares.

En aquest partit d’estrena disputat a les instal·lacions del club, al carrer d’Evarist Fàbregas de Reus, van brillar les nouvingudes. El club reusenc va apostar fort per reforçar-se amb jugadores de nivell per poder lluitar amb ambició, i aquestes van respondre. La jove promesa japonesa Takara Murakami es va presentar davant l’afició com una peça clau, aconseguint dos punts en el global superant les jugadores del Linares Yanira Sánchez per 3-0 i Nanako Nakamoto per 3-1. La seva aportació va ser clau i va tancar un partit rodó que va començar de la millor manera possible.

La palista ucraïnesa Margaryta Pesostka és el fitxatge estrella del conjunt reusenc aquesta temporada. Virgili la va descriure durant la seva presentació oficial com «la millor jugadora que hem tingut en els deu anys d’història de l’entitat». De fet, és una jugadora en el top 100 mundial i que ha participat en quatre Jocs Olímpics en els seus 32 anys. Com va destacar Virgili: «És l’estrella de l’equip». Com a nova referent, va obrir el partit contra Nanako Nakamoto i va complir superant amb comoditat i per 3-1 a la seva contrincant. Finalment, també va acompanyar en el 4-0 una jugadora més que coneguda a la casa con Natalya Prosvirina.

D’aquesta manera, les reusenques van tancar una estrena de luxe d’una temporada prometedora. Això sí, s’ha d’aconseguir amb treball i això és el que prometen tant les noves incorporacions com les seves companyes.

Pesostska va donar un primer tast del qual pot oferir a l’afició, però també va començar a conèixer a les seves companyes i a l’entorn. De fet, en la seva presentació, Pesotska va destacar que el que la va atraure per fitxar pels Ganxets és «les bones sensacions que em van donar quan vam començar a negociar. Es nota que aquí hi ha molt bon ambient i la gent és molt agradable i per això vinc aquí a lluitar a cada partit».

La temporada tot just acaba de començar. La pròxima jornada de les reusenques serà el 12 d’octubre contra el Figueres i, al novembre, espera l’Europe Cup.