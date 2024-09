El CV Sant Pere i Sant Pau revalida el títol de campió de la Lliga Catalana

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Intercap ASISA Sant Pere i Sant Pau va revalidar dissabte el títol de campió de la Lliga Catalana Superliga després de vèncer primer al Vikings Volei Prat a les semifinals i, després al CV Roquetes a la final per tancar la jornada al pavelló de Sant Pere i Sant Pau.

El conjunt entrenat per Vlado Stevovski no ho va tenir fàcil, però va acabar per imposar la seva llei en el derbi provincial. Els dos partits disputats a la jornada de dissabte també van suposar el debut de Moisés Vásquez, la torre veneçolana de 2,08 metres d’alçada que arriba per reforçar la posició de central i que es va encarregar de brillar a la final tancant el primer set.

Els cooperativistes es van adaptar al partit, tot i que encara no compten amb Dayan Torres ni Denys González i Álex Llerena continuava tocat. Els rojillos van mostrar que la fora de l’equip és superior i, Samuel Pacheco i Gerard Osorio, per una banda, i la jove perla Pablo Rosales per l’altra, van fer oblidar les absències per emportar-se el partit al seu terreny.

Malgrat que el CV Roquetes va demostrar que poden fer sagnar el CV Sant Pere i Sant Pau emportant-se un ser per forçar el tercer, no van poder evitar la victòria cooperativista amb el protagonisme de l’incombustible Julián García Torres en l’últim parcial.

Amb aquest títol el conjunt de Vlado Stevovski tanca amb brillantor una pretemporada accidentada amb les lesions d’Elio Carrodeguas i Álex Llerena, i l’absoluta guerra contra la burocràcia per poder comptar amb tres dels fitxatges. De moment, només ha arribat un, Moisés Vásquez, quan l’equip se situa a la recta final de la preparatòria.

El pròxim dissabte 5 d’octubre, el conjunt cooperativista començarà la seva història en el retorn a la Superlliga 1 contra el CV Manacor. Amb els fitxatges o sense, els campions de la Lliga Catalana ha arribat per quedar-se a l’elit.