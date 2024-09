La 5a edició del triatló d'Altafulla reuneix 250 triatletes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge 29 de setembre s’ha celebrat la 5a edició del Triatló d'Altafulla, una de les proves del circuit popular de triatló Sailfish Just Tri Series, amb la participació de 250 triatletes. L’esdeveniment ha estat organitzat, un any més, per la regidoria d’Esports de l'Ajuntament d'Altafulla, que encapçala l'edil Àlex Cañas, i ha comptat amb la direcció tècnica de Running Solutions.

Els atletes han recollit els seus dorsals entre les 7:30 i les 8:30h a la platja d'Altafulla. A partir de les 9:00h, s’ha donat el tret de sortida amb la prova Sprint Masculina, seguida a les 9:05h de les sortides Sprint Femenina i la de Relleus. Els i les participants han competit en un recorregut de 750 metres de natació, 20 quilòmetres de bicicleta i 5 quilòmetres de carrera a peu.

El podi masculí ha estat encapçalat per Marc Nieto (00:59:09) del C.E. Katoa Barcelona, seguit per Raúl Lorenzo (01:02:43) del Salou Triatló Costa Daurada, i Aitor Novillo (01:03:32) del mateix club. En la categoria femenina, Ainara Suñé del Club Natació Barcelona Fast Triatló ha guanyat amb un temps de 01:13:34, seguida per Anna Rodríguez (01:19:19) del Fabregues Team i Clàudia Giménez (01:19:56) del Sales Distance Athletic Club.

Després de la prova dels adults, a les 11:00h, ha arribat el torn del triatló infantil. Els més petits han nedat 100 metres, han completat 1 km de bicicleta i han corregut 200 metres pel barri marítim. Un total de 30 infants han creuat la línia de meta com autèntics triatletes, culminant la seva experiència esportiva. Després del triatló infantil, sobre les 11:30, s’ha fet l’entrega de premis.

Amb aquesta 5a edició, el Triatló d’Altafulla ha superat la participació de l’any passat, reafirmant-se com una cita esportiva de referència.