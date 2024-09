L’Ibersol CBT perd davant el Huesca (97-76) en el segon amistós de la pretemporada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT ha caigut aquesta tarda en el segon amistós de la pretemporada davant el Huesca, equip del Grup Oest de la Segona FEB, en un partit disputat a Monzón. Els de Borja Comenge han estat lluny de la gran imatge que van oferir la setmana passada davant del Benicarló. Sense la fluïdesa i l’encert del primer test, els tarragonins han anat a remolc durant tot el partit i només la intensitat defensiva en moments puntuals els ha permès plantar cara a un rival molt més entonat.

L’equip local agafava la iniciativa ja en els primers minuts gràcies a l’encert en el llançament exterior i la poca punteria en el tir i les constants pèrdues de pilota dels tarragonins (11-3 al minut 5). El CBT reaccionava amb l’entrada en pista d’Ousmane N’Dour, molt intens en defensa, intimidació i rebot, i els de Borja Comenge es posaven per davant a 3 minuts per acabar el quart (11-12). Però la dinàmica es tornava a invertir i el Huesca aprofitava uns minuts de desconcert de l’atac blau per tancar el quart amb el màxim avantatge fins al moment: 23 – 14 per als locals.

El partit no canviava els primers minuts del segon quart, amb els tarragonins molt espessos en atac i un Huesca que anava obrint forat gràcies a l’encert exterior i els contraatacs que propiciaven les pèrdues de pilota (34-19 al minut 3). El temps mort de Borja Comenge no exercia de punt d’inflexió i la diferència s’eixamplava fins als 19 punts a falta de 2 minuts per al descans (44-25). La bona feina interior del pivot danès David Kristensen i l’aparició de Josep Fermí Cera amb un triple reduïen distàncies, però la primera part es tancava amb un 50-36 que reflectia la superioritat del Huesca.

El segon temps arrencava amb un parcial de 0-4 que quedava neutralitzat ràpidament. Amb el Huesca en zona, els tarragonins no trobaven la fórmula per atacar amb fluïdesa fins que un triple d’Álvaro Fernández Mena i un altre d’AJ Plitzuweit obrien la llauna. A més, els del Serrallo incrementaven les revolucions defensives i la distància es reduïa fins als 10 punts. Però ha estat un miratge: amb l’atac blau col·lapsat, el Huesca feia els deures i recuperava la renda de 20 al final del tercer període (75-55).

L’últim quart ha estat un tràmit. Tot i que dos triples consecutius d’AJ Plitzuweit i Álvaro Fernández Mena encetaven una tímida reacció a l’equador del període (84-68 al minut 5) la inspiració ofensiva no tenia continuïtat i els aragonesos, amb un sòlida circulació de pilota i el domini clar del rebot, tornaven a instal·lar-se per sobre dels 20 punts ja fins al final del partit. Els dos equips tornaran a veure’s les cares el proper dimecres a les 20h al pavelló del Serrallo.