El Nàstic es podrà tornar a veure un any més a FEF TV

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

La Primera Federació, a dos dies de l’inici de la competició, ha anunciat per fi una de les plataformes per les quals es podrà seguir la competició durant aquest curs 2024/2025. Seguint la línia de l’any passat, es tracta de FEF TV, que fa unes hores ha fet públic els preus de totes les subscripcions disponibles.

Per una banda, hi ha el pla anual —el més econòmic— que, per 79,99 euros, l’usuari podrà visualitzar en directe i a la carta tots els partits de la fase regular i de play-off de la Primera Federació. Per altra banda, hi ha el pla mensual que conté els mateixos productes que la subscripció, però amb pagaments fraccionats. Està disponible per 12,99 euros al mes. Finalment, hi ha el pla bars, per tots aquells que disposen d’un bar i volen posar els partits a les televisions dels seus establiments. El preu d’aquesta subscripció és de 39,99 euros al mes. A més, l’usuari també podrà comprar un partit en solitari de Primera Federació per 9,99 euros el partit.

Encara queda esperar, però, a l’anunci de l’altra plataforma per la qual es rumoreja que es podran veure els partits de la categoria de bronze. Es tracta de LaLiga+. En cas que faci oficial, el cost del pla mensual seria el mateix a FEF TV —12,99 euros al mes—, però el pla anual seria més barat, amb un preu de 69,99 euros.