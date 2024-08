Un Nàstic tou en defensa cau derrotat davant d’un Castellón bolcat en atac

Publicat per Rafa J. Larrañaga Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de dues victòries consecutives sense gaires complicacions, el Nàstic va caure fulminat davant del CD Castellón per 1-6 en l’estrena de la pretemporada grana al Nou Estadi Costa Daurada. Tot i que el resultat no mostra amb exactitud el que es va veure sobre la gespa, el partit deixa la defensa grana com a principal assenyalada de la jornada.

Els tarragonins tenien davant un rival d’entitat, que venia de fer una temporada excelsa a Primera Federació, ascendint com a líder a LaLiga Hypermotion amb un futbol propositiu i molt ofensiu. I, ahir al Nou Estadi, els homes de Schreuder van deixar clar que res ha canviat en aquest sentit. Els orelluts van fer efectives gran part de les oportunitats que van tenir.

Davant, però, la línia defensiva grana no va tenir el seu millor dia. Es va trobar immersa en un oceà d’errades individuals, desconnexions i fins i tot gols en pròpia porta. Evidentment, s’ha d’emmarcar el partit en el seu context. Tercer matx de pretemporada i el primer davant d’un rival de superior categoria, en la primera setmana d’agost i la falta de rodatge que comporten les dates. Tot i això, és ben cert, però, que la parella de centrals titulars —Dufur i Gorka Pérez— transmetien inseguretat en algunes preses de decisions. Tal com va dir Dani Vidal en la roda de premsa posterior al partit «les parelles de centrals necessiten continuïtat, conèixer els seus punts forts i dèbils. Això es guanya amb temps, són jugadors amb molt de nivell i n’estic segur que ens el donaran durant la temporada».

El partit, tot i el mal resultat, també va deixar bones notícies. L’inici del Nàstic va ser prometedor. Els mals records dels aficionats viscuts fa poc més d’un mes en la final del play-off davant del Màlaga es van deixar enrere durant uns minuts en què els grana semblava que portarien la iniciativa del matx. La banda esquerra grana —conformada per Joan Oriol, David Concha i un Pablo Fernández tan mòbil i sacrificat com sempre— va alertar en diversos moments del partit la defensa orelluda.

A la segona part, i amb un 0-4 en contra, l’equip va tornar a sortir d’inici sense complexos a buscar el gol. Aquest cop, el va trobar Pablo Fernández. Ahir va quedar clar que, amb Dani Vidal a la banqueta, el Nàstic s’assegura la verticalitat. Caldrà, però, afinar la punteria de cara a porteria.

Els tarragonins tenen al davant una setmana amb dues proves de qualitat —davant dos equips de superior categoria— per refer-se de la derrota i començar la temporada amb bon peu. El Nou Estadi rebrà el Zaragoza aquest dimecres i el Huesca el pròxim dissabte.