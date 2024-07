Debut espectacular de la tiradora Mar Molné als Jocs Olímpics de Paris

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

La morellenca Mar Molné ha fet un debut espectacular als Jocs Olímpics de Paris aquest dimarts. La tiradora del Tarragonès ha superat les tres rondes de forma impecable, encertant el tir de 75 plats. La jove del Morell ha quedat primera al rànquing de trap de tir olímpic.

Molné és lúnica esportista que ha aconseguit encertar els 75 plats, seguida per darrere per l'espanyola Fátima Gálvez (74/75). Dimecres al matí es disputaran dues sèries més, abans de la final que serà a les 15.30 hores. Si Molné clava l'actuació com la d'avui podria aconseguir una de les preciades medalles.

Et pot interessar